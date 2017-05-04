عودة "الواتساب" إلى العمل بعد تعطله لساعات

Tweet السبيل - عاد تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي إلى العمل بعد تعطل دام لساعات في جميع أنحاء العالم.



وتفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي، بتوقفه عن العمل مساء الأربعاء، نتيجة خلل فني على الأرجح أصاب التطبيق الشهير ما جعله خارج الخدمة في العديد من مناطق العالم.



وسارع العديد من مواقع التواصل الاجتماعي إلى طرح التساؤلات عن أسباب هذا العطل الذي بدأ في حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، في انتظار تعليق رسمي من إدارة شركة "واتساب".



وسرعان ما انتشر هاشتاغ whatsappdown# أو #توقف_واتساب في موقع "تويتر" بين مستخدمي التطبيق.