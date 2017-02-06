سحب 88 ألف هاتف ''آيفون'' من الإمارات.. إليك السبب

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السبيل - أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن سحبها أكثر من 88 ألف هاتف "آيفون" خاص بها من الأسواق الإماراتية، وتعويض مستخدميها بهواتف بديلة.



ونشرت وسائل إعلام إماراتية محلية، الاثنين 6 فبراير/شباط، بيانا أرسلته الشركة الأمريكية إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلمهم فيها بسحب 88 ألف و700 هاتف.



وقالت صحيفة "ذا خليج تايمز" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن "آبل" سحبت تلك الهواتف، بسبب تأكد وجود عطل في البطاريات الخاصة بها.



وكان كثير من مستخدمي هواتف "آيفون 6 إس" بالإمارات قد تقدموا بشكاوى حول إغلاق هاتفهم فجأة من دون رغبة المستخدم؛ وهو ما جعل الشركة الأمريكية تحقق في الوقائع لتكتشف وجود عيوب في تصنيع البطاريات الخاصة بالهواتف.



وأشارت "آبل" إلى أن عمليات السحب ستكون مخصصة لذلك الطراز فقط، والذي تم تصنيعه في الصين في الفترة من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول لعام 2015.



من جانبها، نقلت الصحيفة الإماراتية عن "هاشم النعيمي"، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الإماراتية، قوله: "عملية استدعاء لهذا النوع من الهواتف ضمن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة".



وتابع: "نسعى بصورة جادة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات تصنيع الهواتف الوثيق إلى أقصى درجة".



يذكر أن الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي أعلنت آبل استدعاء هاتفها "آيفون 6 إس" فيه، حيث سبقتها دول عديدة، بنفس مشكلة البطارية المذكورة، التي أشارت الشركة إلى أنها ستسعى لإصلاحها قريبا.