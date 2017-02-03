كيف تكون امنا على فيسبوك؟

السبيل - في الوقت الذي اصبح فيه فيسبوك هو منصة التواصل الاجتماعي الاكثر انتشارا في عالمنا العربي ، كان لا بد من استغلاله من طرف الكثير من الجهات كلاً من اجل تحقيق اهدافه ،

فاستخدمه المهوسون والكراكر من اجل الايقاع بالاخرين والسيطرة على حساباتهم واستخدمه العابثون من اجل نشر ما يحلو لهم من محتوى غير مرغوب عبر تلغيم الروابط ونشر التطبيقات الخبيثة ، واستخدمته اجهزة الامن من اجل التنصت على شعوبها واستغلال ضعاف النفوس لاهدافها ، ونظرا لهذه القضايا كان لا بد لنا في شبكة قدس التطرق لهذه القضية وتقديم النصح والارشاد لجميع المستخدمين حتى يكونوا على درجة من الامن والاطمئنان اثناء استخدامهم الفيسبوك ، وسنقوم بتجزئة هذا التدوينة الى 3 اجزاء ننشر كل منها في منشور مستقل ليتسنى لكافة المتابعين معالجة جميع انواع المشاكل التي قد يواجهونها.

أولا : فايروسات الفيسبوك ” الروابط الملغومة”

في كثير من الاحيان ينتشر على فيسبوك صور خادشة للحياء او روابط او صور على شكل فيديو وبمجرد الضغط عليها ، تقوم بالنشر على حائطك وحائط اصدقائك بشكل اتوماتيكي خارج عن ارادتك اضافةً الى ارسال رسائل للاصدقاء تحتوي على هذه الروابط وبمجرد ضغط اصدقائك عليها يحدث لهم ما حدث لك وتنتشر هذه الروابط كالنار في الهشيم ويصبح لا سبيل لايقافها وانتشارها بسهولة على الرغم انها غير ضارة امنياً بحساباتنا ولكنها تسبب الازعاج والارباك والحرج ، وتضطر الكثير منا الى تقديم الاعتذار لاصدقائه والادعاء بان هذا الفايروس اقتحم حسابه دون ارادة منه ، وفي الحقيقة هو من تسبب بذلك بالضغط على الرابط الملغوم دون علم بحقيقة ماذا يخفي الرابط خلفه ، ولجهله بالروابط الصحيحة من الروابط المزيفة ، وعليه فاننا سنقوم بسرد عدة نقاط للتخلص من هذا النوع من “الفايروسات” وجعل حساباتنا امنه منها:

اولا : في حال وقع صديقك في فيسبوك في مصيدة مثل هذه “الفايروسات ” فلربما سينشر على حائطك دون وعي منه ودون اذن منك ولمنع الاخرين من النشر على حائطك ، تستطيع تعديل الاعدادات الخاصة بك بحيث لا يستطيع احد النشر على حائطك الا بعد مراجعة المنشور من قبلك ،ويكون ذلك بالذهاب الى الاعدادات ◄ اليوميات والاشارات ◄ من يمكنه اضافة محتوى الى يومياتي ونختار (انا فقط). والذهاب الى الخيار الذي يليه مباشرة —

هل ترغب بمراجعة المنشورات التي يشير إليك فيها أصدقاؤك قبل ظهورها على يومياتك؟ واختيار تشغيل .

وبذلك ننتهي من نشر أي محتوى على حائطك دون اذن منك.

والصور التالية توضح باللغتين العربية والانجليزية



ثانيا : عدم الضغط على أي روابط تأخذك الى مواقع اخرى الا بعد التأكد من موثوقية تلك المواقع ويتم ذلك عبر معرفة الموقع الذي سوف تنتقل اليه كالمواقع المشهورة وشبكة قدس مثالا ، كما يجب عدم الضغط على أي روابط غير حقيقية والرابط الحقيقي يتكون من الاجزاء التالية

www.site.com

www.site.net

www.site.org

قدس الاخبارية







