غارات روسيةٌ تستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن

السبيل - استهدف الطيران الحربي الروسي مساء أمس الثلاثاء ، معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن شرق درعا بأربع غارات جوية، وذلك عقب استهداف النظام للمعبر براجمات الصواريخ ظهر اليوم ذاته، بحسب موقع "كلنا شركاء" التابع للمعارضة السورية.ونقل الموقع قول الناشط هاني العمري، إن الطيران الحربي الروسي استهدف المعبر بأربع غارات جوية، وذلك ضمن حملة قوات النظام والطيران الروسي على المناطق الحدودية بين سوريا والأردن.وأضاف بأن القصف الجوي من قبل الطيران الروسي أتى عقب استهداف قوات النظام للمعبر براجمات الصواريخ من مواقعها في كتيبة البانوراما/285 بمدينة درعا، وبعد يومين من ارتكاب مروحيات النظام لمجزرة في سهول درعا الجنوبية الواقعة على الحدود، وذلك بعد استهداف مخيمات النازحين من أبناء درعا البلد بـ 16 برميلاً متفجرا، أدت لمقتل 11 مدنياً وإصابة العشرات.وأشار العمري إلى أن الطيران الحربي الروسي استهدف أيضاً أحياء درعا البلد بأربع غارات أمس، بينما استهدفت كتائب الثوار العاملة ضمن غرفة عمليات (البينان المرصوص) مواقع قوات النظام بدرعا المحطة براجمات الصواريخ، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من عناصر قوات النظام.ويذكر أن الاستهداف هو الخامس من نوعه لمعبر نصيب خلال الأسابيع الماضية من قبل الطيران الروسي ومروحيات النظام.