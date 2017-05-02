شاهد.. لبناني يعذب طفلاً سوريا بوحشية مقابل مبلغ مالي

#PT صورة تجمع بين الساديّة والبراءة وتوضح مصير كل من يتعرض للطفولة #قوى_الأمنpic.twitter.com/DtM7aJcf0T — قوى الامن الداخلي (@LebISF) ١ مايو، ٢٠١٧

شعبة المعلومات توقف ج.ج. المجرم بحق الطفولة والذي ظهر بالفيديو وهو يتعرض لطفل بريء بالضرب بطريقة غير انسانية وساديّة #قوى_الأمنpic.twitter.com/ufvKrdpEHS — قوى الامن الداخلي (@LebISF) ١ مايو، ٢٠١٧

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي هذا التسجيل وهو الثاني للجاني " أبو رياض"، بعد تسجيل مصور سابق للطفل ذاته (14 عاما) يتعرض للضرب من الرجل نفسه، حين قام بعض الأشخاص بنشره وفضحه، ما آثار غضب أبو رياض ليعود ويكرر العملية ذاتها متحديا السلطلت الأمنية قائلا في التسجيل "وين هيه الدولة" اللبنانية.وذكرت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أن اللبناني ضرب الطفل السوري، بعد أن وعده بإعطائة مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية.وبعد تداول الفيديو أعلنت صفحة قوى الأمن الداخلي الرسمية بلبنان على تويتر توقيف الذي قام بتصوير فيديو الاعتداء على الطفل والبحث جار عن باقي المتورطين بهذا العمل الإجرامي بحق الطفولة، بحسب البيان الرسمي.وتتواصل العمليات اللاأخلاقية بحق الأطفال السوريين اللاجئين من اغتصاب وإهانة وزواج قسري واستعباد جنسي في أرجاء مختلفة من لبنان، آخرها كانت حادثة اغتصاب قام بها لبناني (65 عاما) بحق طفلتين سوريتين لاتتجاوزان 10 سنوات من عمريهما وقام بإخفائهما في محل لبيع الورود يعمل فيه.بالمقابل لاتزال فئة كبيرة من اللبنانيين لم تتوانَ عن تقديم يد العون والمساعدة وإظهار مشاعر التعاطف لهؤلاء اللاجئين السوريين .(روسيا اليوم)