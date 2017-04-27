غارات مطار دمشق استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله (فيديو)

بالفيديو : انفجارات ضخمة وأنباء عن قصف مطار دمشق الدولي pic.twitter.com/xr1d3B0JGa — SaifBinSaeed (@SaifBinSaeed) April 27, 2017

وتسبب الانفجار الذي وقع فجر اليوم الخميس في اندلاع النيران في الموقع، حسب ما أظهرت لقطات نشرها ناشطون مقربون من المعارضة، على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال مصدران كبيران بالمعارضة السورية المسلحة التي تنشط بمنطقة دمشق إن عدة ضربات أصابت فجرا مستودعا للذخيرة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين العاصمة السورية وطهران.وأضاف أن مراقبين تابعين لهما يعملون في الضواحي الريفية الشرقية للعاصمة، حيث تتمركز المعارضة المسلحة، رصدوا خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجرا.وقالوا إن الهجوم سبب حريقا وإنه بدا أن اللهب كان يتصاعد من منطقة عسكرية مغلقة بالمجمع المترامي الأطراف الذي من المعروف على نطاق واسع أن طهران تستخدمه لتوريد السلاح جوا لجماعات مسلحة تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب الجيش السوري.من جانبه، قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "الانفجار ضخم وسمع صداه في دمشق"، مضيفا أن "النيران شوهدت في مكان الانفجار لكن السبب غير معروف لحد الآن".أما وكالة سبوتنيك الروسية فقد قالت إن الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية "على السرب العسكري" قرب المطار الواقع شرق العاصمة السورية دمشق.وتحدثت مصادر بالمعارضة السورية، في المقابل، عن "ضربات صاروخية أصابت مستودع ذخيرة وقاعدة للقوات الجوية قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران".