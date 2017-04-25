مقتل 3 عسكريين في الحرس الثوري الإيراني بسوريا

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قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن 3 عسكريين من الحرس الثوري الإيراني، قتلوا في معارك مع قوات المعارضة بسوريا.

السبيل - الأناضولقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن 3 عسكريين من الحرس الثوري الإيراني، قتلوا في معارك مع قوات المعارضة بسوريا.



وذكرت وكالة "دانا" الإيرانية للأنباء، أن "أحمد غلامي" برتبة نقيب، و"محمد رضا شيباني" (لم تفصح عن رتبته)، قتلا في مواجهات بسوريا، فيما أشارت وكالة "شاهد نيوز" إلى مقتل الجندي "حميد بفندا".



ولم تكشف الوكالتين زمان أو مكان مقتل العسكريين الثلاث.



ومنذ عام 2011، تدعم طهران بشار الأسد، رئيس النظام في سوريا التي تشهد نزاعًا داميًا، وتمدّ قواته بـ "مستشارين عسكريين" إيرانيين، إضافةً إلى مقاتلين "متطوعين" قدموا من أفغانستان والعراق وباكستان.



وفي مارس/آذار الماضي نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الإيرانية، أن ألفين و100 من قواتها قتلوا في سوريا والعراق.





