القناة العبرية العاشرة: داعش يعتذر لإسرائيل

Tweet السبيل - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، عن أن تنظيم "داعش" أطلق النار مرة واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجولان ثم اعتذر عن ذلك على الفور.



ونقل موقع القناة التلفزيونية العبرية العاشرة عن وزير الأمن السابق موشيه يعلون قوله إن "داعش أطلق النار مرة واحدة باتجاه الجولان واعتذر"، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".



واعتبر يعالون في تعليقه على حادثة الجولان، ليل الجمعة الماضي، أن "أغلب حالات إطلاق النار كانت تحصل من أراضي تقع تحت سيطرة الجيش السوري"، مشيراً إلى أن "حادثة واحدة حصلت، في الفترة الأخيرة، أطلق فيها داعش النار عن طريق الخطأ وقد اعتذر فوراً".



ووجه يعالون أصابع الاتهام إلى إيران، معتبراً أن "الإيرانيين هم من يوجه بشنّ هجمات ضد إسرائيل"، مشدداً على أن "داعش لم يكن ولا مرة هو من يطلق النار باتجاهنا بل كانت إيران دائماً ".



وكان جيش الاحتلال أعلن، مساء الجمعة الماضي، عن سقوط ثلاث قذائف صاروخية من سوريا داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال في هضبة الجولان، دون أن تتسبب بإصابات أو أضرار.



من جهته، أكد جيش الاحتلال أنه استهدف مواقع للجيش النظامي داخل الأراضي السورية، وقال إن الاستهداف جاء "رداً على انزلاق القذائف من الحرب الداخلية في سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأوضحت مصادر سورية أن "الجيش الإسرائيلي استهدف من تل أبو الندى في الجولان موقع مدفع سوري متمركز بإحدى النقاط العسكرية في القنيطرة على طريق خان أرنبة الكوم السنديانة".



