بالصور.. قيادي سابق بـ''النصرة'' يعتنق المسيحية

Tweet السبيل - أظهر شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا قيل إنه قيادي سابق في جبهة النصرة، ويُدعى "حسان أبو حمزة"، وهو يعلن اعتناقه المسيحية.



وأثار الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من ردود الأفعال إزاء قرار القيادي اعتناق الديانة المسيحية.



وأظهر شريط الفيديو "أبو حمزة" وهو يزعم في إحدى الكنائس الألمانية أنه كان له دور في تأسيس تنظيم "القاعدة" في العراق، بالإضافة إلى الحديث عن طريق وصوله إلى ألمانيا والصعوبات التي واجهته.







ونقل موقع "عربي21" الإخباري عن ناشطين مقربين من "جبهة النصرة" (سابقاً)، قولهم إن الشاب الذي ظهر في الفيديو "ما هو إلا عميل صغير للمخابرات الجوية".



ومع إقرارهم بعمله مع التنظيم، إلا أنه أوضحوا أن الشاب واسمه الحقيقي حسان نايف هلال، من مدينة الطبقة، كان يعمل مع المخابرات الجوية السورية في التجسس لصالحها على حركة المهاجرين إلى العراق سابقا.



وتابعت مصادر مقربة من "النصرة" بأن مسألة اعتقاله كانت من ترتيب المخابرات الجوية، لتوكيله بمهمة جديدة.



وأكد ناشطون أن "أبو حمزة" ثبت بالأدلة أنه قام بتسليم جهاديين رغبوا في القتال بالعراق إلى المخابرات.





