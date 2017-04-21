''إسرائيل'' تقصف مواقع الجيش السوري في القنيطرة

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السبيل- قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع تابعة للجيش السوري في القنيطرة.

السبيل- قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع تابعة للجيش السوري في القنيطرة.

وأفاد نشطاء، الجمعة، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت مواقع للقوات السورية في القنيطرة.



وعلى الأرجح، أن القصف الإسرائيلي جاء ردا على سقوط 3 قذائف شمال هضبة الجولان السوري المحتل أطلقت من الأراضي السورية، حسبما أفاد موقع "يديعوت أحرونوت".



يذكر أن معارك تدور بين الجيش السوري ومسلحين في ريف القنيطرة بالقرب من خط وقف إطلاق النار، ومن حين لآخر تسقط قذائف على الجانب الذي تحتله إسرائيل من الجولان.



