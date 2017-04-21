الأسد: لهذا السبب لم نستطيع التصدي للصواريخ الأمريكية

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السبيل - صرح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن جيش النظام السوري خسر أكثر من نصف قدراته من الدفاع الجوي جراء ضربات "المسلحين"، مشيرا إلى أن روسيا عوضت جزء من هذه الخسارة، ومشيدا بدورها في "محاربة الإرهاب بسوريا".

وقال الأسد مجيبا على سؤال عن خسائر الدفاع الجوي لقواته قبل الضربة الأمريكية: "عدد كبير. فقد كانت هدفهم الأول. كان هدفهم الأول الدفاعات الجوية. لا نستطيع بالطبع إعطاء عدد دقيق لأن هذه معلومات عسكرية كما تعلم، لكن يمكنني أن أقول لك أننا فقدنا أكثر من خمسين بالمئة".



وأضاف الأسد: "بالطبع، فإن الروس، ومن خلال دعمهم للجيش السوري، عوضوا جزءاً من تلك الخسارة بأسلحة وأنظمة دفاع جوي نوعيّة. لكن هذا لا يكفي عندما تتحدث عن بلد بأكمله. الأمر يستغرق وقتاً طويلاً لاستعادة كل دفاعاتنا الجوية".



وأكد الأسد أن المفاوضات مع الجانب الروسي فيما يتعلق بشراء الأسلحة بما في ذلك أنظمة دفاع جوي جديدة تجري دائما " فهذا هو الحال دائماً، قبل الحرب وخلال الحرب. بالطبع، فقد بتنا نحتاج المزيد من الأسلحة بعد الحرب بسبب الاستهلاك. وهذا جزء من العلاقة اليومية بين وزارتي الدفاع في روسيا وسوريا".







