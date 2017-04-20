الأسد يعلق على إلقاء القوات الروسية والسورية القبض على البغدادي

Tweet السبيل - علق رئيس النظام السوري بشار الأسد، على الانباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش".



وقال الأسد في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية مجيبا على سؤال حول تقارير تفيد بأنه تم القبض على البغدادي من قبل القوات الروسية والسورية على الحدود بين سوريا والعراق،: " لا، هذا ليس صحيحاً"، مشيرا إلى أن سيطرة تنظيم "داعش" على الحدود السورية العراقية تجعله في مأمن هناك.



وأضاف رئيس النظام: "لا، ليس صحيحاً. في كل الأحوال، فإن تلك الحدود تقع تحت سيطرة "داعش" حتى الآن، وليست تحت سيطرة السوريين أو الروس، أو حتى الغربيين أو الأمريكيين أو أي طرف آخر. "داعش" وحده يسيطر على تلك الحدود، وبالتالي فإن البغدادي في مأمن في تلك المنطقة".