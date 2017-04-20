مقتل ضابط روسي في هجوم بسوريا

Tweet



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، مقتل ضابط روسي في سوريا، يعمل مستشارا عسكريا لدى قوات النظام السوري.

السبيل - الأناضولأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، مقتل ضابط روسي في سوريا، يعمل مستشارا عسكريا لدى قوات النظام السوري.



وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الرائد سيرغي بوردوف، قتل نتيجة هجوم شنه مسلحون على موقع للقوات الحكومية السورية، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".



من جهته، أفاد موقع "سبوتنيك" الروسي، أن "المستشار العسكري لقى مصرعه إثر مواجهة مع بعض المسلحين حين حاول منعهم من الوصول إلى منطقة تدريب عدد من عناصر القوات الحكومية السورية"، دون مزيد من التفاصيل.



والرائد "بوردوف" كان عضوًا في وحدة تدريب عناصر قوات النظام السوري، بحسب المصدر ذاته.



ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، عن توقيت مقتل الضابط، والجهة المسؤولة عن الهجوم الذي قتل جراءه.







