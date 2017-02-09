قائد ''تحرير الشام'' يوجّه عدة رسائل في كلمته الأولى (شاهد)

"أبو جابر" أكّد أن "تحرير الشام" تهدف إلى جمع الساحة تحت قيادة سياسية، وعسكرية موحّدة، تحقق تطلّعات الشعب السوري.ولم يخفِ "أبو جابر الشيخ" أن الثورة السورية تمرّ بمنعطف خطير، بيد أنه أكد على وجوب المحافظة على مكتسبات الثورة.وقال إن "هيئة تحرير الشام كيان مستقل لا يشكل امتداد لأي كيان آخر"، متعهداً بإعادة فتح المعارك ضد النظام السوري، بعد أسابيع طويلة من توقفها في أعقاب سقوط مدينة حلب.وفي حديثه عن المفاوضات وموقف "تحرير الشام" منها؛ بيّن "أبو جابر الشيخ" أن المفاوضات بشكلها الحالي لا تحقق تطلعات الشعب السوري، ملمحا إلى أن هذه المفاوضات تصب في مصلحة النظام.يشار إلى أن هيئة تحرير الشام، تشكلت في كانون ثاني/ يناير الماضي، بمجموعة من الفصائل، أبرزها "جبهة فتح الشام، حركة نور الدين زنكي، لواء الحق، جبهة أنصار الدين، جيش السنة، وكتائب وألوية أخرى".(المصدر: عربي21)