مقتل القيادي بـ''أحرار الشام'' أبو هاني المصري (محدّث)

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أعلنت حركة أحرار الشام مقتل قيادي مصري وُصف بأنه "يعمل في جناحها العسكري"، بغارة للتحالف الدولي استهدفت سيارة شمالي محافظة إدلب.

السبيلأعلنت حركة أحرار الشام مقتل قيادي مصري وُصف بأنه "يعمل في جناحها العسكري"، بغارة للتحالف الدولي استهدفت سيارة شمالي محافظة إدلب.



وقال الناطق الرسمي لأحرار الشام، أحمد قرة علي، إن "أبو هاني المصري"، الذي كان يعمل بشكل مستقل، وبالتعاون مع أحرار الشام وغيرها، قتل بالغارة مساء السبت.



فيما أوضح أحمد نجيب، ‏رئيس الهيئة القضائية في حركة أحرار الشام، أن "أبو هاني المصري" كان يعمل ضمن الجناح العسكري في "أحرار الشام".



وأشار نجيب إلى أن الغارة استهدفت "المصري" في قرية باتبو التابعة لمحافظة إدلب.



وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد شارك "أبو هاني المصري" سابقا بالقتال في أفغانستان، والبوسنة، والشيشان، واعتقل لسنوات في مصر، قبل أن يلتحق بأحرار الشام في سوريا.





