قصف السفارة الروسية في دمشق

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السبيل - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف مرتين يومي 2 و 3 شباط/فبراير الجاري.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "كان مصدر القصف حي جوبر... وقد تفجرت أحد القذائف في باحة السفارة بين المبنى الإداري، والسكني، والثانية على بعد 20 مترا من المدخل الرئيسي للسفارة، ولم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على المادية".



وتابع بيان الوزارة: "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الجديدة ضد البعثة الدبلوماسية الروسية في دمشق، ونؤكد أن القصف الجبان لسفارتنا حدث في ظل ظروف تعزز الهدنة، ويهدف بشكل سافر نحو إفشال نظام وقف إطلاق النار، وتقويض جهود تنظيم عملية الحوار السياسي. هذه الجرائم لا يمكن أن تبقى دون عقاب".



وأكد البيان أن "النهج المبدئي لروسيا نحو محاربة الإرهابيين في سوريا دون هوادة سيستمر".



وتعول وزارة الخارجية على أن المجتمع الدولي "سيتجاوب بالشكل اللازم مع هذا الاستفزاز الخطير من قبل الإرهابيين"، وطالبت الخارجية "بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ووقف دعم الإرهابيين بالمال والسلاح. ندعو مجددا لتوحيد الجهود للقضاء على بؤر الإرهاب المتمثلة بـ "داعش"، و"جبهة النصرة" وأعوانهما في سوريا.