لماذا وصف فيصل القاسم ظهور بشار الأسد بـ''الغبي'' ودعا لـ''الضحك''؟

Tweet



سخر الإعلامي فيصل القاسم من ظهور رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه ممن قالت عنهم الوكالة الرسمية للانباء الرسمية "سانا" إنهم "صناعيون" من دمشق وريفها. السبيل – رصدسخر الإعلامي فيصل القاسم من ظهور رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه ممن قالت عنهم الوكالة الرسمية للانباء الرسمية "سانا" إنهم "صناعيون" من دمشق وريفها.



وقال مقدم برنامج الاتجاه المعاكس على فضائية الجزيرة القطرية نشر تغريدة على حسابه الشخصي بعنوان " اضحكوا مع بشار الاسد وسخافات القصر الجمهوري".



ووصف القاسم ظهور الاسد " بطريقة كوميدية مفبركة مع وفد من المزارعين والصناعيين من دمشق"، وتابع "هذا ما فعلته الفضائية السورية قبل ظهر اليوم بالضبط ، عندما قطع المذيع سلسلة اخباره ليقول جاءنا الآن مايلي ، وليعلن عن استقبال الرئيس لوفد من الصناعيين والحرفيين من دمشق وريفها لا يتجاوز ثمانية اشخاص".



وأضاف القاسم: " ياجماعة الخير ليكن بعلمكم اننا عندما كنا نرتب لأي فعالية او نشاط كنا ننسق مع الاعلام قبل وقت ، لا بل ربما كنا ننتقي الافراد الذين عليهم الحديث ولا بأس بمراجعة معهم عما سيقولون قبل التصوير".



وشكك بمهنية الخبر، ووصفه بـ"الغبي" بقوله: "انا لا اقول هنا ان الخبر كاذب او مفبرك ، بقدر ما اقول انه غبي وبعيد كل البعد عند ادنى مقومات المهنية والاحترافية ، اضافة لإساءة لمقام رئاسة الجمهورية ، فرئيس يقود عمليات على مستوى القطر بوصفه قائدا عاماً للجيش والقوات المسلحة ، يكون عند وقت لاستقبال بضعة اشخاص ، الاسد الأب كان يحضر مؤتمرات استثنائية لمنظمات شعبية ليؤكد انه ممسك بالقضية".



واعرب القاسم عن مفاجأته من ظهر الأسد بهذه الطريقة وقال: "الفرق كبير ياسادة بين ماتوقعنا وقلنا وماحدث، كنا نتوقع ان نرى سيادته مباركا جهد المقاتلين في عين الفيجة وشادا على يد الفنيين الذي يجرون الصيانة اللازمة"..



وكان القاسم قال في منشور سابق له، ان رئيس النظام السوري بشار الاسد تعرض لوعكة صحية قاسية، نقل على اثرها المستشفى، وتحداه للظهر على الشاشة.



