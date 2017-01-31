بشار الأسد يظهر بعد خبر اصابته.. أين ومتى ولماذا؟

Tweet السبيل - ظهر رئيس النظام السوري بشار الاسد، بحسب ما نشرت وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، خبراً عن استقباله عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها.



وقالت الوكالة ان الهدف من اللقاء للوقوف على معانات الصناعيين ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا إلى العمل ضمن ورشات صغيرة.



أرفقت الوكالة مع الخبر صورتين للأسد، في هدف منها الى نفي الشائعات التي تحدثت عن اصابة رئيس النظام بجلطة وان حالته الصحية حرجة.



وكان النظام السوري نفى ما قال عنها "شائعات" عن تردي الحالة الصحية لبشار الأسد وقالت إنه "يمارس مهامه بشكل طبيعي تماما"، وذلك بعد ان سرت تكهنات في الأيام القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية العربية بأن الأسد (51 عاما) حالته خطيرة ونقلت شائعات عن إصابته بجلطة دماغية بل وإصابته بالرصاص.



وكانت صحيفة "المستقبل" اللبنانية نشرت خبراً يوم الجمعة الماضية نقلاً عن مصادر ان الأسد اصيب بجلطة ووضعه الصحي خطير.

