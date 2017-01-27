دمشق تعلق على ''تدهور صحة الأسد''

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السبيل - نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، بيانا للرئاسة في النظام السوري، يرد على المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل عن تدهور صحة بشار الأسد.



ونفى البيان "كل الإشاعات والأخبار التي تتحدث عن صحة" الأسد، وأكد "عدم صحتها على الإطلاق" وأنه "بصحة ممتازة ويمارس مهامه بشكل طبيعي تماما".



وقال بيان "رئاسة الجمهورية" إن "هذه الأكاذيب لا تقع إلا في خانة الأحلام ومحاولة رفع معنويات منهارة ولن تثير إلا السخرية والاستهزاء".



وأشارت الرئاسة إلى "أن هذه الأكاذيب تتزامن مع تغير المعطيات الميدانية والسياسية وبعكس ما أرادوه لسورية طيلة السنوات الماضية".