صحيفة: إصابة بشار الأسد بجلطة دماغية.. واللواء السيد يوضح

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في حين كشف المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد، حقيقة الشائعات التي انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، أن الرئيس السوري بشار الأسد يعاني من "مرض خطير". السبيل - ذكرت صحيفة لبنانية، اليوم الجمعة، أن رئيس النظام السوري بشار الاسد أصيب بجلطة دماغية نقل على أثرها المستشفى.في حين كشف المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد، حقيقة الشائعات التي انتشرت على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، أن الرئيس السوري بشار الأسد يعاني من "مرض خطير".



وقال اللواء الركن جميل السيد في تغريدة له على موقع "تويتر" إن تلك الشائعات مجرد "إفلاس"؛ نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري في الفترة الأخيرة.



وأشار السيد إلى أن أعداء الرئيس بشار الأسد اتجهوا إلى التبصير، والتمنيات القَدَرية، بعد إفلاسهم ضده في الحرب.



​وكانت صحيفة "المستقبل" اللبنانية، قالت اليوم، إن لديها معلومات موثوقة من دمشق تؤكد إصابة الرئيس الأسد بجلطة دماغية، نقل على أثرها إلى مستشفى "الشامي" للمعالجة تحت حراسة أمنية مشددة، وكذلك نقلت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن لديها معلومات تشير إلى "أن احتمالات مقتل الأسد باتت كبيرة، مع تزايد الإشاعات حول تعرضه لمحاولة اغتيال السبت الماضي".