صحيفة: ترامب بصدد طلب خطة لإنشاء مناطق آمنة بسوريا

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يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار أوامر لوزارتي الدفاع والخارجية بإعداد خطة لإنشاء "مناطق آمنة" في سوريا، وفق صحيفة أمريكية.

السبيل - الأناضوليعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار أوامر لوزارتي الدفاع والخارجية بإعداد خطة لإنشاء "مناطق آمنة" في سوريا، وفق صحيفة أمريكية.



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، إن ترامب بصدد "تمهيد الأرض لتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا عن طريق الإيعاز إلى وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين الهاربين من الصراع في سوريا".



ونقلت الصحيفة، عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، لم تسمها، القول إن الأخير يرى أن "المناطق الآمنة قد تكون بديلاً لقبول الولايات المتحدة لهم كلاجئين".



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع إصدار تلك الأوامر، غدأ الخميس، وفق التوقيت المحلي.



ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري، لم تكشف هويته، القول إن هذه الخطوة "تعني الدفع بمزيد من القوات الجوية والبرية الأمريكية، حيث ستكون الحاجة إليها ماسة لإنشاء هذه المناطق".



وفي حال اتخذ ترامب الخطوة، فسيصبح وعداً آخر للرئيس الجديد ينفذه، وآخر للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يكسره.



وواجه مقترح المناطق الآمنة في سوريا، الذي قدمته تركيا، معارضة شديدة من الرئيس الأمريكي السابق بدعوى أنها تزيد من عمق التدخل الأمريكي في سوريا.





