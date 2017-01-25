الأردن يوافق على استضافة اجتماعات لجنة التهدئة اليمنية

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قال مصدر حكومي يمني، اليوم الأربعاء، إن الأردن وافق على استضافة اجتماعات لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في بلاده، بناء على طلب الأمم المتحدة.

السبيل- الأناضولقال مصدر حكومي يمني، اليوم الأربعاء، إن الأردن وافق على استضافة اجتماعات لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في بلاده، بناء على طلب الأمم المتحدة.



وأضاف المصدر للأناضول، رافضا الكشف عن هويته لأسباب وصفها بـ"الخاصة"، أن الأردن وافق اليوم على استضافة الاجتماعات التي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القادمة في العاصمة عمّان.



وأشار إلى أن الحكومة اليمنية وافقت على إرسال أسماء ممثليها في الاجتماعات التي ستقام في العاصمة عمّان قبيل انتقال اللجنة إلى مدينة ظهران جنوبي السعودية لمباشرة مهامها، دون ذكر تفاصيل إضافية عن تلك الاجتماعات مثل موعدها ومدتها وغير ذلك.



وأخفق المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، خلال اليومين الماضيين، في إقناع جماعة "أنصار الله" (الحوثي) بإرسال أسماء ممثليها الأربعة، ووفقا للمصدر، حيث اشترطوا رفع الحظر الجوي الذي يفرضه التحالف العربي على مطار صنعاء الدولي، كأساس للمشاركة.



ورجّح المصدر أن تتدخل سلطنة عمان خلال الساعات القادمة لإقناع "الحوثيين" بتسليم أسماء ممثليهم في الاجتماع الذي سينطلق في حال موافقة جميع الأطراف.



ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الجانب الأردني على ما ذكره المصدر اليمني.



وتضم لجنة التهدئة والتنسيق أربعة ممثلين عسكريين من طرف الحكومة الشرعية ومثلهم من طرف الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

