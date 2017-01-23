روسيا تغضب من جيش الأسد وتحذره.. ما السبب؟

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حذّرت موسكو، اليوم الإثنين، النظام السوري من ارتكاب خروقات جديدة للهدنة في سوريا، مؤكدا على ضرورة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

السبيل- الأناضولحذّرت موسكو، اليوم الإثنين، النظام السوري من ارتكاب خروقات جديدة للهدنة في سوريا، مؤكدا على ضرورة التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.



جاء هذا في وقت تستمر فيه قوات النظام السوري، وداعميه من الميليشيات الأجنبية الإرهابية، في انتهاك وقف إطلاق النار المعلن عنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



وذكرت قناة روسيا اليوم، أن "مركز المصالحة الروسي"، الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية غربي سوريا مقرًا له، "يذّكر قيادة الجيش السوري(التابع للنظام) بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار".



وأضافت القناة نقلًا عن المركز، أن طرفي النزاع (في سوريا) يلتزمان بالهدنة، إلا أن قيادة المركز قلقة من خروقات "تحصل من وقت لآخر" ومصدرها قوات النظام السوري.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، اعتبارا من 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية وبضمان الدولتين.



وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر محلية في الداخل السوري، بأن الميليشيات الأجنبية الإرهابية الداعمة للنظام السوري، تشن هجومًا بريًا على الغوطة الشرقية، وحي جوبر بريف العاصمة دمشق.



وأضافت المصادر نفسها أنّ منطقة نوى بمحافظة درعا الجنوبية، ومنطقة سان بمحافظة حماة (وسط البلاد)، ومناطق عندان وحريتان وحيان شمال غرب حلب، تتعرض اليوم لهجوم جوي من قِبل طائرات النظام.



وبدأت اليوم الإثنين، في العاصمة الكازاخية أستاتة، الجلسة الافتتاحية للمباحثات، حيث أفاد موفد الأناضول بأن المباحثات المنعقدة في فندق ريكسوس ستكون مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة، التي تتخوف من الدور السلبي للوفد الإيراني.



