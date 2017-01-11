شاهد.. طعام مرتزقة الأسد يفجّر فضيحة في برلمانه

وكان النائب في برلمان الأسد ويدعى وائل ملحم، قال: "أنا يحز في نفسي، عندما نزور أماكن قوات الجيش. العسكري يأتيه حبة بطاطس واحدة في اليوم، أو رغيفا خبز. مقابل قوات رديفة يأتيها أكلها ساخناً. كيف سيقاتل هذا الجندي؟".وتعد المرة الأولى التي يخرج فيها كلام من هذا القبيل، ينتقد ميليشيات المرتزقة التي تقاتل لصالح الأسد، وتسمى في إعلام النظام "القوات الرديفة".وتشمل تلك التسمية كل المرتزقة الذين يقاتلون لصالح الأسد، إلا أن أشهرهم هي ميليشيات "صقور الصحراء" التي يتزعمها مقرب من الأسد يدعى العميد محمد جابر، وتتلقى الدعم والتدريب من قوات الحرس الثوري الإيراني. ثم ميليشيات "سرايا العرين" وتتمتع بالدعم ذاته الذي تتلقاه الأولى، وتطلق لقب "المجاهد" على عنصرها. وميليشيات "الدفاع الوطني" التي تجمع في سراياها مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة، وفارين من الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، أو متنفّعين من الالتحاق بها، من خلال المزايا التي تمنح لهم بعدم المساءلة القانونية، كما حصل مع ميليشيات صقور الصحراء التي ثبت أنها كنت تقوم بسرقة منازل أهل حلب بعدما سيطر عليها نظام الأسد وميليشياته الإيرانية.وتطرق النائب السابق في مداخلته إلى ما يعرف بالفيلق الخامس الذي يجهد نظام الأسد ومعه روسيا، لتشكيله، وقال إن الناس تتعامل مع هذا الفيلق كما لو أنه "مزحة" بسبب طريقة تعاطي النظام معه وطريقة دفع الناس للالتحاق به.