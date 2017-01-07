ارتفاع عدد ضحايا تفجير ''اعزاز'' إلى 60 مدنيا

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ارتفعت حصلية التفجير الذي وقع في مدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة، بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية، إلى 60 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، بحسب مصدر طبي.

السبيل - الأناضولارتفعت حصلية التفجير الذي وقع في مدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة، بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية، إلى 60 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، بحسب مصدر طبي.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للأناضول جودين في المدينة، للأناضول، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 60 مدنيًا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة".



وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول بالدفاع المدني في المدينة، إياد شيخ رزوق، للأناضول إن "20 شخصاً قتلوا وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز".



وأضاف رزوق أن "التفجير وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية، وألحق أضرارا كبيرة بالمبنى، والمحلات المجاورة".



في سياق متصل، أفاد مراسل الأناضول في ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، بوصول 23 من جرحى التفجير إلى أحد مستشفيات الولاية.