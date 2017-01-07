20 قتيلًا بانفجار سيارة مفخخة في اعزاز شمالي سوريا

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قتل 20 شخصاً، في حصيلة أولية، وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة بمدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. السبيل - الأناضولقتل 20 شخصاً، في حصيلة أولية، وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة بمدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية.



وأفاد المسؤول بالدفاع المدني في المدينة، إياد شيخ رزوق، لمراسل الأناضول، أن "الانفجار وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وإلحاق أضرار كبيرة بمبنى المحكمة، وبالمحلات المجاورة، جراء التفجير".



ولفتت المصادر إلى أن "مشافي المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بإطفاء الحرائق الهائلة الناجمة عن الانفجار".



وتعرضت مدينة اعزاز للعديد من الانفجارات خلال السنتين الماضيتين، معظمها كانت جراء تفجير سيارات مفخخة نفذها عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.



