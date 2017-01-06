شاهد.. أبرز المنشقين يعود لحضن الأسد.. من هو؟
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ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا يظهر نواف البشير في دمشق ووردت فيه مقتطفات من كلمة للبشير أعلن خلالها عودته إلى العاصمة السورية، وأشاد بقوات الجيش النظام السوري وإيران وروسيا، على دورها البارز في محاربة الإرهاب و"داعش" و"النصرة" و"الإخوان المسلمين" في سوريا.
عودة نواف البشير احضن الوطن بدمشق— موسى العمر (@MousaAlomar) ٥ يناير، ٢٠١٧
ركب الثورة لم يجد موطئاً ومغنماً فرجع سيرته الأولى#عودة_الشيخ_الضال . pic.twitter.com/b5Ecw0B7gh
ولد البشير الذي يعتبر أحد مؤسسي تيار "إعلان دمشق" المعارض، ولد في دير الزور سنة 1954، وهو الابن الثامن بين عشرة أشقاء. ونودي به بعد وفاة والده شيخا لقبيلة البكارة سنة 1998، كما انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1988 و1992.
(وكالات)
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