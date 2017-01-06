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الجمعة 6 كانون الثاني 2017

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شاهد.. أبرز المنشقين يعود لحضن الأسد.. من هو؟

شاهد.. أبرز المنشقين يعود لحضن الأسد.. من هو؟
السبيل - أعلن المعارض نواف البشير شيخ قبيلة البكارة السورية عودته إلى دمشق "ووضع نفسه تحت تصرف القيادة السورية ورئيسها".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا يظهر نواف البشير في دمشق ووردت فيه مقتطفات من كلمة للبشير أعلن خلالها عودته إلى العاصمة السورية، وأشاد بقوات الجيش النظام السوري وإيران وروسيا، على دورها البارز في محاربة الإرهاب  و"داعش" و"النصرة" و"الإخوان المسلمين" في سوريا.


ولد البشير الذي يعتبر أحد مؤسسي تيار "إعلان دمشق" المعارض، ولد في دير الزور سنة 1954، وهو الابن الثامن بين عشرة أشقاء. ونودي به بعد وفاة والده شيخا لقبيلة البكارة سنة 1998، كما انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1988 و1992.

(وكالات)

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