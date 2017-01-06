كيف كشفت الأمطار صواريخ روسية متطورة بسوريا؟

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كشفت الأمطار الغزيرة والفيضانات، صواريخ روسية قصيرة المدى ذاتية الدفع، مخزنة داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية، غربي سوريا، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

السبيل - الأناضولكشفت الأمطار الغزيرة والفيضانات، صواريخ روسية قصيرة المدى ذاتية الدفع، مخزنة داخل قاعدة عسكرية في محافظة اللاذقية، غربي سوريا، بحسب الإعلام الإسرائيلي.



وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قمر التجسس الإسرائيلي "عاموس ب" التقط صورا عالية الجودة لصواريخ "اسكندر" على شاحنات داخل قاعدة عسكرية سورية في اللاذقية، غربي سوريا.



وأوضحت أن "هذه النظم مموهة بشكل جيد، ولكن الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطرت الروس لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة باستخدام الشاحنات مما جعل من الممكن توثيقها".



وأشارت المحطة الإسرائيلية، إلى أن "الصور كشفت تقديرات مسؤولين في وكالات الاستخبارات الغربية منذ فترة طويلة، بأن روسيا زودت سوريا بمجموعة واسعة من الصواريخ الأكثر تطورا التي بحوزتها".



وذكرت أن الصاروخ "اسكندر"، هو باليستي متوسط المدى حيث يصل مداه إلى 500 كيلومترا ولديه القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية القتالية بما في ذلك القدرة على حمل رؤوس نووية.



وقالت "تعتبر دقته عالية جدا، ووفقا للتجارب هو قادر على إصابة هدف في دائرة نصف قطرها يصل إلى سبعة أمتار".



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الروسية أو النظام السوري حول ما ذكرته المحطة الإسرائيلية.