فتح الشام: لم نفوض أحدًا والحل بسوريا بإسقاط النظام عسكريًا

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السبيل - أعلن تنظيم "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) مساء الجمعة أنه لم يحضر ولم يوقع ولم يفوض أحدًا في الاتفاقية التي تم الإعلان عنها والتي بدأت بهدنة وقف إطلاق النار وصولًا لحلٍ سياسي يُنهي الأزمة في سوريا.



وذكرت الجبهة في بيان لها حول اتفاقية وقف إطلاق النار أنه "لا يخفى على من حضر ووقع أن مصير الأسد لم يُذكر نصًا أو لفظًا، بل ما يسمى بالحل السياسي في هذه الاتفاقية يسير ضمن إعادة إنتاج النظام المجرم".



وأضافت "لم يتطرق الاتفاق للميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي بل الأخير هو أحد الضامنين".



وشددت الجبهة على أن "الحل هو بإسقاط النظام المجرم عسكريًا بالجهاد والمصابرة، وأي حل سياسي يُثّبت أركان النظام أو يعيد إنتاجه لهو هدر للتضحيات وخيانة للدماء ووأد لثورة مباركة عمرها ستة أعوام".



في سياق متصل، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين مساء الجمعة أن الهدنة المعمول بها حاليا في سوريا لا تشمل تنظيم "جبهة فتح الشام".



وذكر أن موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق عملية المفاوضات بين أطراف الأزمة.



وقال تشوركين في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك: "تم يوم أمس (الخميس) في أستانا بعد جهود مديدة لروسيا وتركيا، الإعلان عن الوثائق المهمة جدا، التي تقضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا وتلزم الحكومة والمعارضة بخوض مفاوضات مباشرة في أستانا أواخر شهر يناير (كانون الثاني) المقبل".



وأضاف "لذا قمنا بالتعاون مع الوفد التركي، بتوزيع الوثائق الرسمية في مجلس الأمن، وبإعداد مشروع قرار للمصادقة على هذه الوثائق، ووزعنا المشروع الليلة الماضية، وأنوي أن أعرضه اليوم، في اجتماع للمجلس، على الأعضاء".



وأشار تشوركين إلى أن روسيا تأمل في أن تجري عملية التصويت على المشروع والمصادقة عليها بالإجماع صباح الغد السبت.



وشدد المندوب الروسي على أن موسكو ترحب بمشاركة "جميع من يريد الانضمام لمفاوضات جدية" في العملية التفاوضية حول الأزمة السورية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الخميس عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.



ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية أمس قائمة تشكيلات المعارضة السورية المسلحة المنضمة للهدنة في البلاد التي تشمل 7 مجموعات، وهي: "فيلق الشام"، "أحرار الشام"، "جيش الإسلام"، "ثوار الشام"، "جيش المجاهدين"، "جيش إدلب"، "الجبهة الشامية".