معظم الجبهات في سوريا تحافظ على هدوئها

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السبيل- الأناضول



بعد مرور 12 ساعة على بدء تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا بين المعارضة والنظام بضمانة روسية تركية، سجلت عدة خروقات محدودة لقوات النظام في عدة جبهات.

السبيل- الأناضولبعد مرور 12 ساعة على بدء تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا بين المعارضة والنظام بضمانة روسية تركية، سجلت عدة خروقات محدودة لقوات النظام في عدة جبهات.

وبحسب مصادر خاصة للأناضول في خطوط الاشتباك بين المعارضة والنظام سجلت عدة خروقات للنظام في بلدة صوران بمحافظة حماة، ومدينة جسر الشغور ومحيط جبل الزاوية بمحافظة إدلب، وبالقرب من معبر الجمرك القديم بمحافظة درعا، ووادي بردى غربي العاصمة دمشق.



واستخدمت قوات النظام في قصفها أسلحة ثقيلة كقذائف الهاون أو المدفعية، فيما لم يتم تسجيل أي قصف جوي.



ولم تسفر عمليات القصف عن سقوط أي قتيل في صفوف المعارضة أو المدنيين.



أما باقي المناطق فحافظت على هدوئها بعد إعلان وقف إطلاق النار منتصف ليل الخميس الجمعة.



واعتبارا من منتصف ليل الخميس - الجمعة دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، وذلك نتيجة تفاهمات روسية تركية وبضمان الدولتين.



وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في "أستانة" عاصمة كازاخستان برعاية أممية تركية روسية، وذلك قبل انتهاء الشهر الأول من عام 2017.



