فيصل القاسم عن الخطة الروسية: انسوا سوريا التي كانت

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السبيل - علق الاعلامي السوري في قناة الجزيرة فيصل القاسم على الخطة الروسية للسلام في سوريا، الخميس، ان سوريا ستبقى موحدة شكليا فقط، ودعا "انسوا سوريا التي كانت".

وقال في منشور على صفحته بفيسبوك معنوان بـ"هاااام"، "حسب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول الخطة الروسية لسوريا الجديدة انسوا سوريا التي كانت".

وأضاف حسب المشروع الروسي ستبقى سوريا موحدة شكلياً. لكنها ستتقسم مناطقياً.

وتساءل القاسم :"هل يمكن للخطة الروسية أن تمر إذا وقف في وجهها النظام وقوى المعارضة؟".



