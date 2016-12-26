ما قصة ''جاكيت'' الأسد الذي لفت أنظار أنصاره؟ (فيديو)
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"جاكيت" الأسد الذي ارتداه أثناء الزيارة، لفتت أنظار أنصاره، فعبّر أحدهم عن أهميتها، إذ تبيّن أن الأسد كان قد ارتدى هذه السترة للمرة الثانية، كما أعلمنا بذلك، المدعوّ حيدرة، ابن سفير الأسد السابق لدى الأردن، اللواء بهجت سليمان. فصفّق طرباً لقيام الأسد بارتدائها مرتين، ملمحاً بذلك إلى تقشّفه، دوناً عن "كل رؤساء العالم".
بشار الأسد
وقال ابن السفير السابق لدى الأردن، الأحد، تعليقا منه على الجاكيت، بعد أن نشر لها صورتين تظهران الأسد في مكانين مختلفين: "جاكيت الأسد اليوم هو نفسه الذي ارتداه في زيارته إلى جوبر منذ عامين. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك رئيس دولة في كل العالم يرتدي نفس الملابس مرتين؟ وتسألوننا لماذا نعشق الأسد؟".
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