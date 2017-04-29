الفيصلي يعمق جراح البقعة ويشارك الجزيرة الصدارة

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حقق الفيصلي فوزا هاما على مستضيفه البقعة بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي مساء السبت في ختام الجولة 21 وقبل الأخيرة من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

السبيل – يعقوب الحوسانيحقق الفيصلي فوزا هاما على مستضيفه البقعة بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي مساء السبت في ختام الجولة 21 وقبل الأخيرة من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

وسجل هدفي الفيصلي كل من يوسف الرواشدة في الدقيقة 49 والبولندي لوكاس في الدقيقة 60.

وبهذا الفوز عاد الفيصلي وشارك الجزيرة صدارة البطولة بعد أن رفع رصيده النقطي إلى 43 نقطة بينما تجمد رصيد البقعة عند 16 نقطة بالمركز قبل الأخير وبقي مهددا بالهبوط لمصاف اندية الدرجة الأولى.



البقعة (صفر) الفيصلي (2)

كانت بداية المباراة قوية ومثيرة من الطرفين خصوصا من جانب الفيصلي الذي حاول لاعبوه امتلاك منطقة العمليات من خلال تحركات بهاء عبد الرحمن ومهدي علامة ويوسف الرواشدة وبإسناد من الظهيرين إبراهيم دلدوم وعدي زهران في محاولة لإيصال الكرة إلى ثلاثي المقدمة بلال قويدر وأكرم الزوي ولوكاس لتكون أبرز الفرص عن طريق مهدي علامة الذي وصلته الكرة من على مشارف المنقطة ليسددها بقوة فوق المرمى بقليل.

في الجانب الأخر حاول لاعبو البقعة التراجع نحو مناطقهم في محاولة لإبعاد الخطورة عن مرمى رشيد رفيد من خلال تمركز رباعي الدفاع عبد الرحمن بدوان وحمد المصري وعاذ محمود ومحمد أبو حشيش في مناطقهم وبإسناد يوسف أبو عواد وعمار أبو عواد لتغيب بذلك لفرص عن المرميين خصوصا ان الطلعات الهجومية للبقعة كانت نادرة وتنقصها الكثافة في المناطق الأمامية.

الفرصة الأخطر في الشوط جاءت بعد انتصافه تقريبا حينما سدد بهاء عبد الرحمن كرة قوية من ضربة حرة مباشرة أبعدها رفيد لحساب ركنية، لتتواصل بعدها محاولات الفيصلي لاختراق دفاعات البقعة والبحث عن الحلول الهجومية فسدد عدي زهران كرة قوية علت مرمى البقعة بقليل لتظل الشباك صامدة حتى الدائق الأخيرة والتي شهدت أخطر فرص البقعة حينما وصلت الكرة إلى وسام دعابس داخل المنطقة وليسددها بقوة لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى معتز ياسين، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



حسم أزرق

بدأ الفيصلي الشوط الثاني بقوة حينما أرسل عدي زهران كرة عرضية نحو منطقة الجزاء ارتقى لها يوسف الرواشدة وسددها برأسه معلنا الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 49.

بعد الهدف واصل الفيصلي أفضليته الميدانية فسدد أكرم الزوي كرة قوية من مقصيه مثالية حادت عن المرمى بقليل، في الوقت ذاته تخلى لاعبو البقعة عن دفاعاتهم وحاولوا التقدم نحو مرمى معتز ياسين لكن الدفاعات الزرقاء أبعدت الخطورة عن مرماها في الوقت المناسب، لكن البولندي لوكاس عزز تقدم فريقه بهدف ثان حينما واجه المرمى ويسدد الكرة لولبية من فوق الحارس رشيد رفيد في الدقيقة 60.

هدأ إيقاع اللعب قليلا بعد ذلك رغم محاولات البقعة التقدم نحو مرمى معتز ياسين خصوصا بعد الزج بورقة حسن أشرف بدلا من نبيل أبو علي لكن لأفضلية بقيت زرقاء في معظم فترات الشوط، ليسدد لوكاس كرة رأسية علت مرمى البقعة قبل أن نقذ ياسين مرماه من هدف بقعاوي بعد ان سدد السموعي الكرة من ضربة حرة مباشرة.

في الدقائق الأخيرة حاول لاعبوا البقعة التقدم نحو مرمى ياسين لتقليص الفارق على أقل تقدير لكن دفاعات الفيصلي حالت دن تشكيل خطورة على مرمى فريقها بينما كانت الطلعات الزرقاء الهجومية تشكل الخطورة على مرمى رفيد ليمر الوقت بون تغيير على النتيجة ولينتهي اللقاء بفوز ثمين للفيصلي إستعاد به الصدارة بينما تفاقمت جراح البقعة الذي بقي بالمركز قبل الأخير.



مثل البقعة: رشيد رفيد، عبد الرحمن بدوان، حمدي المصري، معاذ محمود، محمد ابو حشيش، يوسف ابو عواد، عمار ابو عواد، محمد العملة، وسام ابو دعابس، عدنان عدوس، نبيل ابو علي (حسن أشرف).

مثل الفيصلي: معتز ياسين، ابراهيم الزواهرة، ياسر الرواشدة، ابراهيم دلدوم، عدي زهران، بهاء عبد الرحمن، مهدي علامة، يوسف الرواشدة، بلال قويدر (أنس جبارات)، اكرم الزوي، لوكاس.

ادار اللقاء: ابراهيم نور الدين، ايمن حبيش، أحمد توفيق، محمود بسيوني (مصر).