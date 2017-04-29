حمد يوضح لـ''السبيل'' سبب إخفاق الوحدات

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أوضح المدير الفني للوحدات العراقي عدنان حمد أن سبب إخفاق فريقه بالحصول على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، مرده إلى إجهاد اللاعبين جراء ضغط المباريات التي لعبوها في الفترة الماضية.

السبيل - ثائر مصطفىأوضح المدير الفني للوحدات العراقي عدنان حمد أن سبب إخفاق فريقه بالحصول على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، مرده إلى إجهاد اللاعبين جراء ضغط المباريات التي لعبوها في الفترة الماضية.

وأكد حمد في رده على استفسارات "السبيل" أن الأندية العربية وحتى الأوروبية لا تقوى في الفترة الحالية أن تنافس على ثلاث جبهات في آن واحد؛ لأن ذلك من شأنه أن يفقد اللاعبين تركيزهم ويبعدهم عن هدفهم المنشود.

وقال حمد:" رغم كل الضغوطات فإن الوحدات وصل مراحل متقدمة من المنافسة، وكان بإمكانه تصدر دوري المحترفين، لكن كان واضحا لنا خصوصا في آخر مباراتين أمام ذات راس والصريح أن الإجهاد واضح على اللاعبين، ومع هذا كنا نضيع فرصا كثيرة، وهذا شيء لا يحصل مع الفيصلي والجزيرة؛ لأنهما يحاربان على جبهة واحدة، ولاعبوهم يحصلون على فترة الاستشفاء الفعلية كاملة".

ولم يخف حمد أن قدومه إلى الوحدات جاء من أجل المحافظة على الألقاب وتعزيزها وهو ما لم يحصل، مشيرا إلى أن التركيز سيكون واضحا على ما تبقى للفريق من لقاءات مفصلية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وكأس الأردن لكرة القدم.

ولفت حمد إلى أن لقاء المحرق مفصلي وحاسم والأمور كلها بيد الوحدات الذي حقق انتصارات مهمة في المباريات البيتية وتعادل في اللقاءات الخارجية، أي إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في مجموعته، وهو ما يحاول الجهاز الفني استغلاله خلال الفترة الحالية لتخطي الفريق البحريني، والوصول إلى دور الثمانية.

وأبدى عدنان اعتزازه البالغ بجماهير الوحدات الوفية والكبيرة، مطالبا إياها بالبقاء إلى جانب فريقها في كل الأوقات، وتقبل النتائج مهما كانت، والدليل أن جماهير بايرن ميونيخ لم تتخل عن فريقها عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا وبقيت إلى جانبه، والحال ينطبق أيضا على العين الإمارتي الذي وصل

إلى نهائي دوري أبطال آسيا والآن يحتل المركز الرابع في دوري بلاده .. هذه هي حال كرة القدم في كل العالم لذا على الجماهير تقبل الحسن والسيئ.

وأضاف أن الضغط على الوحدات يأتي من نفر قليل مسيء من جماهير الوحدات، حضرت قبل فترة من الوقت إلى أحد التدريبات، وكالت الشتائم للاعبين، وهذا أمر غير معتاد على الجماهير الوحداتية المحترمة والمثقفة، وأظن أن لا أحد يقبل على نفسه أن يشتمه آخر بـ"عرضه وشرفه".

وتمنى حمد على جماهير الوحدات قاطبة أن توجه دعمها إلى الفريق بكل ما أوتيت من قوة، وخصوصا أن التركيز ينصب حاليا على تخطي عقبة المحرق آسيويا، وبعدها يبدأ التحضير للمواجهتين الحاسمتين مع الفيصلي في نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم.

ونفى حمد أن يكون عاقب بهاء فيصل وحرمه من مشاركة الوحدات في المباريات المتبقية. وقال:" بهاء لاعب شاب في مقتبل العمر، لاعب اساسي في أغلب مباريات الوحدات، وأعلم جيدا أنه يخطئ، ويجب علينا نصيحته وتوجيهه لا الانتقام منه، والحمدلله أنه تخلص من إصابة الشد العضلي، وتدرب معنا اليوم (أمس) وهو في حالة جيدة وسيكون في كشف مباراة المحرق".



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إلى ذلك خاض الوحدات تدريبه الأول امس بعد حصوله على يوم راحة أعقب مباراته امام الصريح، ووجه حمد رسالته إلى لاعبي الفريق بضرورة نسيان ما مضى والتركيز في المرحلة المقبلة التي تعني الشيء الكثير لكرة "الأخضر"، إذ ينتظر أن يغيب عن صفوف الفريق الظهير الأيمن أدهم القريشي بسبب الإصابة، وربما بديله عمر قنديل للسبب ذاته؛ وهو ما سيضع الجهاز الفني في موقف حرج.

على صعيد متصل، وصلت ظهر أمس بعثة المحرق البحريني إلى عمان، وكان في استقبالها وفد إداري من نادي الوحدات، إذ تدرب الفريق الضيف مساء أمس على ملعب الوحدات في منطقة غمدان، على أن يخوض تدريبه الأخير اليوم على ملعب المباراة.

وينتظر أن يشهد فندق الريجينسي اليوم الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لهذه المباراة الهامة والحاسمة التي ستبدأ عند السادسة من مساء يوم غد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ويحتاج الوحدات فيها إلى الفوز دون سواه إذا ما أراد الوصول إلى دور الثمانية من البطولة وإكمال المشوار حتى النهاية.