دوري المحترفين: الوحدات يفقد اللقب بتعادله مع الصريح

Tweet



فقد فريق الوحدات لقب دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مستضيفه الصريح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) على ستاد الحسن في اربد ضمن منافسات الجولة (21) وقبل الأخيرة من عمر المسابقة.

السبيل - جواد سليمانفقد فريق الوحدات لقب دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مستضيفه الصريح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) على ستاد الحسن في اربد ضمن منافسات الجولة (21) وقبل الأخيرة من عمر المسابقة.



وكان الصريح البادئ بالتسجيل في وقت مبكر عن طريق اللاعب فهد جاسر في الدقيقة (3)، رد عليه المحترف الكرواتي سيباستيان عند الدقيقة (68) بهدف التعادل للوحدات.



ورفع التعادل رصيد الوحدات لـ (39) نقطة، ليبقى في المركز الثالث بعيداً بفارق (4) نقاط عن المتصدر فريق الجزيرة ونقطة واحدة عن الفيصلي الذي يحتل المركز الثاني، بينما وضع الصريح فيرصيده نقطة ثمينه رفعت رصيده الى (18) نقطة في المركز التاسع بفارق نقطتين عن البقعة وذات راس اللذان يلتقيان مع الفيصلي والرمثا السبت القادم في ختام الجولة.



وتستكمل الجولة غداً الجمعة، فيلتقي الحسين اربد مع ضيفه شباب الاردن على ملعب الحسن في اربد.