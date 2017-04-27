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الخميس 27 نيسان 2017

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الجزيرة ينفرد بصدارة دوري المحترفين مؤقتا

الجزيرة ينفرد بصدارة دوري المحترفين مؤقتا
عمان - السبيل
انفرد الجزيرة بصدارة دوري المناصير للمحترفين بعد فوزه الصعب مساء الخميس على مستضيفه منشية بني حسن بهدف نظيف في المباراة التي التي احتضنها ستاد الامير علي بمدينة المفرق، في إفتتاح المرحلة 21 وقبل الأخيرة من البطولة.
وسجل هدف المباراة الوحيد عصام المبيضين في الدقيقة 80.
ورفع الجزيرة رصيده النقطي بعد هذا الفوز إلى 43 نقطة متقدما على الفيصلي الثاني بفارق 3 نقاط والذي بدوره سيلتقي البقعة يوم السبت.
وتجمد رصيد المنشية عند 36 نقطة وبقي بالمركز الرابع.

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