مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين في توقيت واحد

أكدت مصادر مطلعة ومقربة من اتحاد الكرة لـ"السبيل" أن لجنة المسابقات المنبثقة عن اتحاد الكرة جدولت المباريات الست المقررة ضمن الجولة 22 والأخيرة لدوري المناصير للمحترين لكرة القدم بحيث تقام المباريات الست في توقيت واحد اعتبارا من الساعة 4.30 عصر 6 أيار القادم، على النحو التالي:الاهلي مع الجزيرة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.الفيصلي مع سحاب على ستاد عمان الدولي.الوحدات مع الحسين ملعب الملك عبد الله الثاني بعمان.الرمثا مع المنشية على ملعب الحسن في اربد.ذات راس مع الصريح على ملعب الأمير فيصل بالكرك.شباب الاردن مع البقعة على ملعب البتراء بعمان.وتقرر كذلك تحديد مساء يوم 9 أيار موعدا لإقامة مباراة فاصلة على اللقب على استاد عمان الدولي، حال تعادل فريقين على القمة، وإجراء قرعة صباح يوم الأحد 7 أيارفي حال تعادل 3 فرق أو 4 بعدد النقاط على صعيد اللقب وعلى صعيد صراع البقاء والهبوط .