مقترح لتوحيد توقيت مباريات أخر جولتين من دوري المحترفين

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اكدت مصادر مطلعة للسبيل أن لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم أوقفت موافتها على مقترح لإعادة برمجة مواعيد مباريات أخر جولتين من دوري المناصير للمحترفين.

السبيل - جواد سليماناكدت مصادر مطلعة للسبيل أن لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم أوقفت موافتها على مقترح لإعادة برمجة مواعيد مباريات أخر جولتين من دوري المناصير للمحترفين.

وكان من المقرر أن تعلن اللجنة عن إقامة (5) مباريات في توقيتواحد الخميس القادم ضمن الجولة 21 وقبل الأخيرة و(6) مباريات في الجولة الأخيرة لتقام يوم السبت 6 مايو / أيار القادم موعد ختام المسابقة.

ويأتي هذا الاقتراح في ضوء المنافسة الشديدة والساخنه على لقب الدوري بين أربعة فرق هي: الجزيرة والفيصلي (المتساويان في صدارة اللائحة بـ 40 نقطة) والوحدات (38) والمنشية (36)، واحتدام الصراع على البقاء وتجنب الهبوط بين 4 فرق تحتل المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر وهي حسب الترتيب الصريح (17) نقطة، ذات راس والبقعة (16) وسحاب (14)، فيما يبدو رباعي طابق الوسط الذي يضم الرمثا (30) نقطة والحسين (27) وشباب الاردن (24) والأهلي (23) في مأمن بعيداً عن حالة القلق.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة المسابقات أوقفت قرارها قبل الإعلان عنه باللحظات الأخيرة لوجود إعتراضات عليه، على أن تجتمع ظهر غدا الإثنين لإصدار قرارها الجديد.