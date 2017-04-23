''قارئة الفنجان'' لم تبح بـأسرار البطل بعد

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لا تجد "قارئة الفنجان" أي "مناص" للهروب من الواقع الأليم التي تعيشه، لأن الفشل أصابها في اختيار "بطل" دوري المحترفين لكرة القدم رغم بقاء جولتين على نهاية البطولة ككل، وهي تسابق الزمن حتى تصيب التوقعات وتقدم للملأ الخبر النهائي بخصوص "عريس" الدوري الذي يعيش تقلبات مختلفة في القمة والقاع، والحاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لمعرفة تفاصيل دقيقة لكل المهتمين بالشأن الرياضي محليا. السبيل - ثائر مصطفىلا تجد "قارئة الفنجان" أي "مناص" للهروب من الواقع الأليم التي تعيشه، لأن الفشل أصابها في اختيار "بطل" دوري المحترفين لكرة القدم رغم بقاء جولتين على نهاية البطولة ككل، وهي تسابق الزمن حتى تصيب التوقعات وتقدم للملأ الخبر النهائي بخصوص "عريس" الدوري الذي يعيش تقلبات مختلفة في القمة والقاع، والحاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لمعرفة تفاصيل دقيقة لكل المهتمين بالشأن الرياضي محليا.



في دورينا اختلط الحابل بالنابل في القمة والقاع لأن فريقا تصدر حتى الجولة "19"، وأصبحوا فريقين بعد انتهاء الجولة "20" والله أعلم ماذا سيحصل بعد انتهاء الجولة المقبلة، والحال ينطبق أيضا على الأندية التني تنافس على الهبوط، وبما أن الصراع مرتبط بـ"4" أندية هي: الصريح والبقعة وذات راس وسحاب، فإن كل التوقعات مفتوحة ويمكن أن تكون هناك "فاصلة" لتحديد الهابط الثاني إذا ما جرى التساوي نقطيا.

الفيصلي منح مطارديه الوحدات والجزيرة فرصة لالتقاط الأنفاس لأنه لعب قبلهم بيوم وتعادل مع الحسين إربد بهدف لمثله، وهو ما استغله "الشياطين الحمر" تماما وأخفق "المارد" في الانقضاض على ذات راس، فأضحى محافظته على لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي أمر في غاية الصعوبة، إلا إذا ساعد نفسه ووقفت إلى جانبه نتائج الأندية الأخرى.

وحتى نكون واقعيين في الطرح فإن بطل الدوري يحتاج أولا إلى الفوز في مباراتيه، الفيصلي أمام البقعة وسحاب والجزيرة امام المنشية والأهلي والوحدات أمام الصريح والحسين إربد وبعد ذلك يبقى لكل حادث حديث، فإذا تعثر أحد هؤلاء فإنه سيخدم البقية ويريح أعصابهم، مع عدم إغفال الرغبة الجامحة لفريق المنشية في احتلال مركز أفضل من الرابع وهو حق مشروع له نظرا للأداء والنتائج المثالية التي يحققها تحت قيادة فنية وطنية محترمة مثمثلة في المدرب الخلوق أسامة قاسم.

هناك أندية وجدت نفسها في موقع آمن بعيدا عن أي ضغوطات، وأعني الرمثا والحسين إربد وشباب الأردن وانضم إليها الأهلي لاحقا بعد فوزه على البقعة ودخوله في منطقة الأمان، وبذلك ينجو النادي العريق من أي حسابات لا تصب في صالحه مستقبلا.

صراع الهبوط يبدو أكثر إثارة من القمة لأن هناك رباعي لا يكل ولا يمل والبحث مستمر بالنسبة إليه عن نقطة واحدة على أقل تقدير تجنبا للخسارة .. ولم تجر الرياح بما تشتهي سفن البقعة وسحاب لأن كلاهما خسر أمام الأهلي والمنشية، فيما صبت الجولة الحالية لصالح الصريح الذي حقق فوزا مهما على شباب الأردن بهدفين لهدف فيما كان ذات راس يجبر الوحدات على القبول بنقطة التعادل ليكون بذلك حاصل على "3" نقاط مهمة من أندية الصدارة على أرضه وبين جماهيره.



أرقام وكلام

- الفيصلي والجزيرة أكثر الأندية تحقيقا للفوز "11" مرة وسحاب أقلها "مرتين".

- الرمثا والحسين إربد الأكثر تعادلا "9" مرات والمنشية وشباب الأردن أقلها "3" مرات.

- الصريح أكثر الأندية تعرضا للخسارة "11" مرة والوحدات والجزيرة والفيصلي أقلها مرتين.

- الجزيرة الأقوى هجوما سجل "36" هدفا وذات راس الأضعف له "12" هدفا.

- الفيصلي والوحدات الأقوى دفاعا إذ استقبلت شباكهما 11 هدفا، فيما البقعة الأضعف بعدما اهتزت شباكه "33" مرة.

-جرى تسجيل 264هدفا في 120 مباراة بمعدل 2.2 هدفا في المباراة.

- حقق الفوز في 81 مباراة مقابل 39حالة تعادل منها 20 سلبية في 120.

-شهدت مباريات الجولة الـ"20"، تسجيل (10) أهداف في 6 مواجهات.

- أشهرت البطاقة الحمراء حتى الآن "32" مرة آخرها للاعبي البقعة علي منصور، وسحاب مهند درسية والمنشية سعد الروسان.

- احتسبت 40 ركلة جزاء نفذت 32 منها بنجاح وأصاب الفشل 8 أخرى كان آخرها للاعبا الجزيرة مارديك مارديكيان أمام الرمثا، وسحاب أحمد عبد الحليم أمام المنشية.

- 4مباريات انتهت بفوز أحد الفريقين ومباراتان انتهت بالتعادل في الجولة الماضية.

- أهداف ثمينة سجلت في الجولة "20" أهمها للحاج مالك لاعب الأهلي أمام البقعة، وللسوري مارديك مارديكيان نجم الجزيرة أمام الرمثا وهو هدف الصدارة، ولنجم الصريح فهد جاسر أمام شباب الأردن وهو ما منح فريقه نقاطا ثمينة قد تكون كفيلة لبقائه موسما آخر بين كبار أندية المحترفين.

- نجم الأهلي المحترف السنغالي يسجل أسؤع هدف في تاريخ دوري المحترفين في شباك البقعة عند الثانية "17"، وهو بذلك كسر الرقم السابق لهدف نجم اتحاد الرمثا السابق أحمد الشقران الذي سجل هدفا عند الثانية "18" في شباك الوحدات موسم 2014- 2015.



استيلاء "سوري" على صدارة الهدافين

ما لم تحدث معجزة في ما تبقى من مباريات لدوري المحترفين لكرة القدم، فإن تتويج نجم الجزيرة السوري مارديك مارديكيان بلقب "الهداف" مسألة وقت لأنه يبتعد عن أقرب مطارديه مواطنه السوري نجم الحسين إربد محمد زينو بفارق "5" أهداف.

الاستيلاء السوري على صدارة الهدافين لدوري المحترفين، يعطي إشارة بالغة الأهمية أن "الهداف" في الأردن أضحى أكثر من "عملة نادرة" لأن مهاجمينا المحليين في الأندية يبتعدون عن مارديك وزينو بفارق تهديفي كبير، وهو أمر مما لا شك فيه يؤرق الجهاز الفني لمنتخب "النشامى" بقيادة الدكتور عبدالله المسفر، ويحثه على بذل جهود مضنية مع المهاجمين المختارين لتحسين أدائهم في الفترة المقبلة إذا ما أرادت الكرة الأردنية تكرار نجومية جريس تادرس وجهاد عبد المنعم ومحمود شلباية وبدران الشقران وأحمد هايل.

وإليكم ترتيب الهدافين:

- (14 هدفًا): السوري مارديك مارديكيان (الجزيرة).

- (9أهداف): السوري محمد زينو (الحسين إربد).

- (8 أهداف):منذر أبو عمارة (الوحدات)، الحاج مالك (الأهلي).

-(7) أهداف: حسن عبد الفتاح (الوحدات)، محمد طنوس (الجزيرة)، أكرم الزوي (الفيصلي).

- (6 أهداف): محمد الشيشاني (شباب الأردن)، نهار شديفات (المنشية).

- (5 أهداف): الإيفواري إيمانويل وعبد الرؤوف الروابدة (الصريح)، موسى التعمري (شباب الأردن)،

- (4 أهداف) خلدون خزامي وعمر عبيدات (المنشية)، أحمد أبو جادو وأحمد عبد الحليم (سحاب)، محمود مرضي (الأهلي)، السوري سامر السالم (ذات راس)، أحمد سمير وعمار أبو عليقة (الرمثا).

- (3 أهداف): صدام شهابات (الصريح)، السوري محمد وائل الرفاعي، وفهد اليوسف (الجزيرة)، ورائد النواطير (شباب الأردن)، أحمد العيساوي وماركوس (الأهلي)، سمير رجا وأحمد أبو كبير (الحسين إربد)، ، السنغالي ديمبا (منشية بني حسن)، ومحمد العملة ووسام أبو دعابس وعدنان عدوس (البقعة)، بلال قويدر والبولندي لوكاس (الفيصلي)، البرازيلي توريس (الوحدات).

- هدفان: إبراهيم الجوابري ومحمود موافي (سحاب)، التونسي عادل الهماني وأشرف المساعيد (منشية بني حسن) ، أحمد غازي وأحمد الشقران (الحسين إربد)، محمد الباشا، ولؤي عمران، وحسام أبو سعدة (شباب الأردن)، امانجوا، وسعيد مرجان، وحمزة الدردور والسنغالي السي شيخ (الرمثا)، بهاء فيصل وطارق خطاب ورجائي عايد (الوحدات) ، خليل بني عطية وأنس الجبارات وياسر الرواشدة وبهاء عبد الرحمن (الفيصلي)، عصام مبيضين وعبدالله العطار (الجزيرة)، الأيفواري ريميه (البقعة).

- هدف واحد: الكرواتي سباستيان وعبدالله ذيب وليث البشتاوي وصالح راتب والفلسطيني أحمد ماهر (الوحدات)، ورواد أبو خيرزان سليمان ابو زمع والتونسي مهدي ضيف الله ومحمد عبد الرؤوف (شباب الأردن)، لقمان عزيز وعبد الهادي المحارمة (سحاب)، صالح الجوهري وعمر مناصرة ومهند خير الله ويزن أبو العرب وفراس شلباية (الجزيرة).

وسليم عبيد ويزن ثلجي ومحمد العلاونة وركان الخالدي (الأهلي) ،عثمان الخطيب والتونسي مروان الغول وأحمد النعيمات وعبدالله ديارا ومالك الشلوح ويوسف محمد والمصري عادل رجب وعمر الشلوح (ذات راس)، السوري أحمد إدريس وسلمان العزام وسعد الروسان وعلاء حريما (منشية بني حسن)، مروان عبيدات وخلدون الخوالدة وأيمن أبو فارس وفهد جاسر (الصريح).

والبرازيلي هيلدر وعلاء الشقران ومالك اليسيري وبلال الداوود (الحسين اربد)، محمد عبد الحليم والعراقي بلال عويد وعمار أبو عواد ويوسف السموعي والسوري حمدي المصري (البقعة)، يوسف الرواشدة ويوسف النبر وابراهيم الزواهرة (الفيصلي)، خالد الدردور والبوسني ماركو (الرمثا).

سجل مدافع الأهلي محمد عاصي هدفاً بالخطأ في مرماه، وأحرز مدافع منشية بني حسن أحمد ياسر هدفا بالخطأ بمرماه، وأحرز سليم عبيد لاعب الأهلي هدفاً بالخطأ في مرماه، ومراد مقابلة لاعب الصريح بالخطأ في مرماه.