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السبت 22 نيسان 2017

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الجزيرة يستعيد الصدارة والوحدات يتراجع ثالثا

الجزيرة يستعيد الصدارة والوحدات يتراجع ثالثا
السبيل - جواد سليمان ويعقوب الحوساني
استعاد الجزيرة صدارة دوري المناصير للمحترفين بعد فوزه مساء السبت على الرمثا 1-صفر في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة، ضمن الجولة 20 من البطولة.
وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده النقطي إلى 40 نقطة متسوايا مع الفيصلي بذات الرصيد ومتقدما عليه بفارق الأهداف.
وتراجع الوحدات إلى المركز الثالث بعد تعادله السلبي مع مستضيفه ذات راس ليرفع الوحدات رصيده النقطي إلى 38 نقطة وتراجع ثالثا بينما رفع ذات راس رصيده النقطي إلى 16نقطة.
التفاصيل بعد قليل.

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