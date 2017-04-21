الفيصلي يسقط بفخ التعادل مع الحسين ليشتعل الصراع على اللقب

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سقط الفيصلي بفخ التعادل الإيجابي مع ضيفه الحسين إربد 1-1 في المباراة التي احتنضها ستاد عمان الدولي ضمن الجولة 20 من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

السبيل –يعقوب الحوسانيسقط الفيصلي بفخ التعادل الإيجابي مع ضيفه الحسين إربد 1-1 في المباراة التي احتنضها ستاد عمان الدولي ضمن الجولة 20 من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

وبهذا التعادل رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 40 نقطة معززا صدارته للدوري بفارق 3 نقاط عن الوحدات والجزيرة اللذان يلتقيان ذات راس والرمثا مساء السبت، بينما رفع الحسين إربد رصيده النقطي إلى 27 نقطة.

الفيصلي (1) الحسين إربد (1)

فاجأ الحسين إبد مستضيفه الفيصلي حينا واجة أكرم الزنو المرمى وسدد كرة قوية على يسار معتز ياسين معلنا الهدف الأول للحسين إربد في الدقيقة 7.

بعد الهدف سيطر لاعبا الفيصلي على مجريات اللعب في محاولة لتعديل النتيجة على أقل تقدير من خلال تحركات انس جبارات وبهاء عبد الرحمن ويوسف النبر ويوسف الرواشدة في منطقة العمليات وبإسناد من الظهيرين إبراهيم دلدوم وعدي زهران لكن دفاعات الحسين إربد بقيادة مالك اليسيري وتوريه وقصي نمر وأحمد جمال تراجعت وأغلقت المنافذ المؤدية إلى مرمى أبو مسامح لتكون أبز الفرص حينما سدد أكرم الزوي كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها أبو مسابح بتألق قبل ان يسدد لوكاس الكرة من أمام المرمى في العلالي، وأرسل إبراهيم دلدوم كرة عرضية سددها الزوي برأسه لكن أبو مسامح أمسك الكرة.

في الجناب الاخر كانت الهجمات المرتدة للاعبي الحسين إربد بقيادة عبد الله عبد المعطي وأحمد أبو كبير وسمير رجا تشكل الخطورة على مرمى ياسين فسدد زينو كرة قوية بأحضان ياسين، وسدد أحمد جمال من ضربة حرة مباشرة بأحضان الحارس.

مر الوقت وسط محاولات زرقاء لاختراق الدفاعات الصفراء لكن بدون فعالية في المقدمة وباتت كل محاولات الفيصلي بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم الحسين إربد بهدف نظيف.

مع بداية الشوط لثاني زج مدرب الفيصلي بورقة مهدي لعامة بدلا من يوسف النبر في محاولة لتعزيز منطقة العمليات، ليواصل الفيصلي أفضليته الميدانية وتهديداته على مرمى مسامح في محاولة للتعديل على أقل تقدير، في الجانب الأخر تواصل دفاع الحسين إربد وتواصلت إغلاقاته للمنافذ الدفاعية في محاولة للمحافظ على النتيجة أو تعزيزها من خلال الطلعات المرتدة.

تواصلت محالات الفيصلي لفك شيفرة دفاعات الحسين إربد والتي عززها مدربها بورقه عدي القرا بدلا من سمير رجا لكن دون جدوى خصوصا مع تألق أبو مسامح ومن أمامه استبسال الدفاع الأصفر في إبعاد الفرص عن مرماهم، ليمر الوقت سريعا على الفيصلي وبطيئا على لاعبي الحسين إربد، ليزج مدرب الفيصلي في الربع ساعة الاخيرة بورقة بلال قويدر الذي أرسل كرة عرضية زاحفة نحو منطقة الجزاء وصلت إلى الزوي الذي سددها بقو على يمن الحارس أبو مسامح معلنا الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 76.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات متتالية من الفريقين لخطف نقاط المباراة لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

مثل الفيصلي: معتز ياسين، محمد أبو زريق، إبراهيم الزواهرة، إبراهيم دلدوم، عدي زهران، أنس جبارات (بلال قويدر)، بهاء عبد الرحمن، يوسف النبر (مهدي علامة)، يوسف الرواشدة، أكرم الزوي، لوكاس.

مثل الحسين إربد: مصطفى أبو سامح، مالك اليسيري، توريه، قصي نمر، أحمد جمال، مؤيد غوانمة (بلال الداوود)، عبد الله عبد المعطي (عدي رمضان)، أحمد أبو كبير، سمير رجا (عدي القرا)، أحمد الشقران، محمد الزينو.



