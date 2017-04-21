دوري أبطال أوروبا: دربي مدريد في الواجهة ويوفنتوس يصطدم بموناكو

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السبيل - سحبت قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت عن مواجهة نارية بين قطبي العاصمة مدريد، ريال وأتليتكو، في حين سيواجه يوفنتوس مفاجأة البطولة موناكو.



وبلغ الصراع أوجه مع بلوغ محطة المربع الذهبي حيث اقترب موعد الكشف عن هوية فارسي النهائي الذي ستحتضنه العاصمة الويلزية كارديف على ملعبها التاريخي الـ"ميلينيوم" في 3 حزيران/يونيو المقبل.



جدير بالإشارة، أنّ موعد مباراتي الذهاب سيكون في الثاني والثالث من آيار/مايو في حين سيكون موعدا الإياب في التاسع والعاشر من الشهر ذاته.



وسيكون ريال مدريد (حامل الرقم القياسي للفوز باللقب بـ11 مرة) الذي أزاح العملاق الألماني بايرن ميونيخ من الدور ربع النهائي، في مهمة صعبة وبعيدة عن التكهن، لا سيما أنّه يواجه جاره وغريمه أتليتكو، بالرغم من تتويجه بلقبين على حسابه عامي 2014 و2016.



وفي الطبق الثاني من صراع الأبطال، سيتقاسم يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي نقطة مشتركة ألا وهي بلوغ النهائي والتتويج باللقب وهو ما أخفق فيه كليهما، حيث خسر كبير الـ"كالتشيو" آخر نهائي له في 2015 أمام برشلونة الإسباني (3-1) في نهائي برلين الشهير، في حين تعود ذكريات فريق الإمارة إلى ماض مشرق بعيد نسبياً وتحديداً في عام 2004 حين تكبّد خسارة مرة أمام بورتو البرتغالي (0-3) على أرض "أرينا أوف شالكه" في غلسينكيرشن الألمانية.



نتيجة القرعة:

ريال مدريد الإسباني - أتليتيكو مدريد الإسباني

موناكو الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي



beIN SPORTS