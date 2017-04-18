''النجمة'' يستنكر ويوضح ما جرى في مباراته مع الوحدات

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استنكر نادي النجمة الرياضي "ما أقدم عليه بعض الغوغائيين المندسين بين جمهوره، والذين قاموا بشتم رمز الشعب الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، ونادي الوحدات الأردني، بعبارات بعيدة كل البعد عن أخلاق جماهير نادي النجمة الوفية، التي هي رمز الوحدة والتعايش والروح الرياضية" بحسب بيان صادر عن النادي اليوم الثلاثاء.

السبيلاستنكر نادي النجمة الرياضي "ما أقدم عليه بعض الغوغائيين المندسين بين جمهوره، والذين قاموا بشتم رمز الشعب الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، ونادي الوحدات الأردني، بعبارات بعيدة كل البعد عن أخلاق جماهير نادي النجمة الوفية، التي هي رمز الوحدة والتعايش والروح الرياضية" بحسب بيان صادر عن النادي اليوم الثلاثاء.



وقال نادي النجمة إنه "يدين ما حصل بالأمس خلال مباراة الناديين الشقيقين ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وهو مستنكر و مدان من الجميع، وأساء للنجمة وجمهورها وللوسط الرياضي اللبناني؛ قبل أن يسيء للشعب الفلسطيني ولنادي الوحدات الأردني".



وأضاف: "نحن في نادي النجمة الرياضي نشدد على أن ما حصل بالأمس لن يمر مرور الكرام، وندعو الأجهزة الأمنية إلى محاسبة كل من عمل على التفرقة وشتم الرموز الوطنية، وأن يُمنع من دخول ملاعب كرة القدم التي هي متنفس للشباب الرياضي، ومكاناً للوحدة وللروح الرياضية، وليست لارتداء الأقنعة السوداء".





