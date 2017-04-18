وفاة المدرب الوطني خالد عوض

Tweet



فقدت الكرة الأردنية قبل قليل أحد أبرز نجوم النادي الفصلي والمنتخب الوطني في عقدي الثمانينات والتسعينات وهو الراحل خالد عوض الذي أعلنت وفاته في المستشفى التخصصي إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز الـ 57 عاماً.

عمان - السبيلفقدت الكرة الأردنية قبل قليل أحد أبرز نجوم النادي الفصلي والمنتخب الوطني في عقدي الثمانينات والتسعينات وهو الراحل خالد عوض الذي أعلنت وفاته في المستشفى التخصصي إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز الـ 57 عاماً.



ونعى اتحاد كرة القدم ورابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين والنادي الفيصلي الراحل خالد عوض الذي سيشيع جثمانه غداً الأربعاء، مستذكرين انجازاته وتضحياته ومساهماته في العديد من الانجازات لكرة القدم الاردنية، وإسهامه في حصول النادي الفيصلي على العديد من ألقاب في بطولات .. الدوري والكأس والدرع وكأس الكؤوس.



وكان خالد عوض الملقب بـ (زيكو) أحد ابرز نجوم المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم (مونديال ايطاليا 1990) وما زال الأردنيون يتذكرون هدفه الشهير في مرمى المنتخب القطري.



وتزامن الإعلان عن وفاة خالد عوض مع انعقاد اجتماع الهيئة العامة لإتحاد كرة القدم التي أعلنت عن صدمتها وحزنها لرحيل خالد عوض الذي ظل حتى وفاته مديراً لقطاع مدارس الأمير علي للواعدين.



وكان خالد عوض ظهر السبت الماضي على شاشة قناة الأردن الرياضية محللاً لمباراة الفيصلي والصريح في إطار الجولة 19 لدوري المناصير للمحترفين.



ويشار إلى أن خالد عوض هو أبن شقيق المدرب الراحل محمد عوض الذي توفي في 2012 بعدما دخل تاريخ الكرة الأردنية والعربية من بابه الواسع لقيادته منتخب الاردن للحصول على ذهبيتي مسابقة الكرة للدورتين الرياضيتين العربيتين بالنسخة الثامنة في لبنان عام 97 والتاسعة في عمان عام 99.



وبدأ خالد عوض مسيرته الكروية مع النادي الفيصلي عام 81 وحقق معه لقب بطولة الدوري (6) مرات وكأس الأردن (9) مرات ودرع الإتحاد (3) مرات وكاس الكؤوس (9) مرات.



كما بدأ عوض (الحاصل على درجة البروفيشنال) مسيرته التدريبية مع الفئات العمرية لنادي الفيصلي وانتقل لتدريب الفئات العمرية لنادي الجزيرة، ثم تولى مهمة المدير الفني لفريقي الفيصلي والجزيرة ومساعداً لمدرب المنتخب الأولمبي قبل تعيينه مديراً لقطاع الواعدين في الإتحاد.