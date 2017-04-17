سفير فلسطين يطلب اعتذارا من لبنان عقب مواجهة الوحدات والنجمة

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أكدت مصدر مقرب من نادي الوحدات متواجدة في بيروت لـ"السبيل" أن السفير الفلسطيني في لبنان طلب اعتذارا رسميا من الدولة اللبنانية عقب مباراة النجمة اللبناني والوحدات، لما بدر من جماهير الفريق اللبناني من "إساءات" خلال مباراة الفريقين التي جرت اليوم على ملعب صيدا البلدي ضمن الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

السبيل - يعقوب الحوسانيأكدت مصدر مقرب من نادي الوحدات متواجدة في بيروت لـ"السبيل" أن السفير الفلسطيني في لبنان طلب اعتذارا رسميا من الدولة اللبنانية عقب مباراة النجمة اللبناني والوحدات، لما بدر من جماهير الفريق اللبناني من "إساءات" خلال مباراة الفريقين التي جرت اليوم على ملعب صيدا البلدي ضمن الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وبحسب المصدر؛ فإن الجماهير اللبنانية أساءت لرموز وطنية أردنية وفلسطينية على حد سواء، وشتمت لاعبي فريق الوحدات بعبارات نابية، مؤكدا أن جماهير النجمة تهجمت على جماهير الوحدات التي كانت حاضرة بعد تسجيل فريقها لهدف التعادل، وحاولت الاعتداء على حافلة نادي الوحدات عقب نهاية المباراة.



وختم المصدر أن هناك محاولات لبنانية لاحتواء الأزمة، حيث تجري حاليا اجتماعات موسعة مع السفير الفلسطيني هناك، ورئيس وفد نادي الوحدات النائب طارق خوري.



وحاولت "السبيل" التواصل مع النائب خوري، إلا أنه لم يجب على هاتفه.



وكانت المواجهة بين الفريقين انتهت مساء اليوم الاثنين بالتعادل الإيجابي 1-1.