رسميا مباراة الفيصلي والرمثا بدون جمهور

عمان- السبيلقررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم اقامة مباراة ناديي الفيصلي والرمثا المقررة يوم الجمعة الموافق 17 شباط على ستاد عمان ضمن الاسبوع الثالث عشر من بطولة دوري "المناصير" للمحترفين دون جمهور.جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة اليوم الاثنين 13 شباط برئاسة المحامي قيس زيادين وحضور الأعضاء كافة حيث تم مناقشة تقارير مباراة ناديي الجزيرة والفيصلي التي جرت الخميس 9 شباط على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة ضمن الاسبوع الثاني عشر لدوري "المناصير" للمحترفين.واستناداً الى اللائحة التأديبية لموسم 2016 – 2017 تقرر حرمان الجمهور من حضور مباراة ناديي الفيصلي والرمثا كونها تقام على أرض الأول وذلك بعد قيام جماهير النادي الفيصلي خلال المباراة مع الجزيرة بشتم لاعب الفريق المنافس والحكام بالفاظ نابية ورمي القداحات وعلب المياه على ارضية الملعب علما بانها المرة الثانية عشر. وقيام الجمهور بخلع عدد من الكراسي ورميها على ارض الملعب. وتغريم النادي الفيصلي مبلغ (500) دينار بالاضافة الى قيمة الاضرار والتي يتم تقديرها من قبل ادارة الملعب عملا باحكام المادة (96).كما تقرر منع المدير الفني للنادي الفيصلي برانكو من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (500) دينار عملا باحكام المواد (80/أ ، 93/ب)، عملا باحكام المادة 80/أ والتي تنص على [ اذا قام اي من المسؤولين بالدخول الى ارض الملعب او غرف غيار اللاعبين قبل او اثناء او بعد المباراة بدون اذن او موافقة رسمية] ، والمادة 93/ب والتي تنص على [ المسؤول من اعضاء الجهاز الفني للفريق الذي تم ايقاع هذه العقوبة بحقه لا يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار ويسمح له بالتواجد على مدرجات الملعب والمنصة الرسمية خلال المباريات الرسمية التي تم منعه من دخول غرف غيار اللاعبين ومقاعد البدلاء وارض الملعب واي خرق لهذه المادة يغرم النادي (500) دينار وبجميع الاحوال يحق للجنة اتخاذ العقوبة التي تراها مناسبة] وتوجيه انذار نهائي له في حال تكرارالمخالفة سيتم تشديد العقوبة بحقه. وذلك بعد قيامه بالدخول الى أرض الملعب للأحتقال بالهدف.الى ذلك تقرر ايضاً، ايقاف لاعب النادي الفيصلي ابراهيم محمد الزواهرة (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (1500) دينار عملا باحكام المواد (62 ، 63 ، 17). وذلك بعد قيامه بالتهجم على الحكم المساعد وبعد اشهار البطاقة الحمراء قام بالتهجم على طاقم التحكيم وشتمهم بالفاظ نابية. ايقاف لاعب النادي الفيصلي صهيب ابو الهيجاء (8) مباريات متتالية وحرمانه من المشاركة في مباريات فئته المعتمدة وما يتخللها من مباريات رسمية يحق له المشاركة فيها من غير فئته المعتمدة وتغريمه مبلغ (2000) دينار عملا باحكام المادة (60/2).وتقرر منع المصورين التالية اسمائهم ( يعرب المومني ، ماجد العبابنه ، همام الحياري ، شهم ابوحمور ، علي العبداللات) من دخول الملاعب لمدة شهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار عملا باحكام المادة (176/2).وجميع ما ذكر هي قرارات قابلة للاستئناف عملاً بأحكام المادة (149).الى ذلك ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من التقارير الخاصة بمباريات "المناصير" للمحترفين ودوري الصالات وأتخذت استنادا للائحة القرارات التالية:دوري المحترفين- بعد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم مباراة الوحدات والبقعة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التأديبية، فقد تقرر ما يلي :- تغريم نادي الوحدات مبلغ (1200) دينار عملا باحكام المادة (94/2/ر)، قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).بعد الاطلاع على تقريري مراقب و حكم مباراة شباب الأردن وسحاب وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التأديبية فقد تقرر ما يلي :- تغريم نادي سحاب مبلغ (800) دينار عملا باحكام المادة (94/2/ح).قرار غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).- بعد الاطلاع على تقريري مراقب وحكم مباراة نادي ذات راس ونادي منشية بني حسن وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التأديبية فقد تقرر ما يلي:- ايقاف لاعب نادي ذات راس محمد نايل العتيبي (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (1000) دينار عملا باحكام المواد (61 ، 62 ، 17)قرار قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).دوري الصالاتبعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التأديبية فقد تقرر ما يلي :- ايقاف لاعب نادي الديوان الملكي احمد محمد ابوعالية مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (100) دينار عملا باحكام المادتين (71 ، 26/9/ب)- بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وبالرجوع الى احكام ونصوص اللائحة التأديبية فقد تقرر ما يلي :- ايقاف لاعب نادي شقير محمد فوزي شحادة مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ (100) دينار عملا باحكام المادتين (71 ، 26/9/ب)قرار غير قابل للاستئناف عملا باحكام المادة (149).