الوحدات يسقط بفخ التعادل السلبي مع البقعة

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سقط الوحدات بفخ التعادل السلبي مع مستضيفه البقعة في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي مساء السبت في ختام الجولة 12 من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

السبيل – يعقوب الحوسانيسقط الوحدات بفخ التعادل السلبي مع مستضيفه البقعة في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي مساء السبت في ختام الجولة 12 من بطولة دوري المناصير للمحترفين.

وبهذا التعادل فشل الوحدات في إعلاء الصدارة وبقي ثانيا بعدما رفع رصيده النقطي على 25 نقطة خلف الجزيرة المتصدر برصيد 27 نقطة، بينما رفع البقعة رصيده النقطي إلى 4 نقاط وبقي بالمكز الأخير.

وفي مباراة ثانية فرض فريق الحسين التعادل على جاره الصريح 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الحسن في إربد.

وتقدم الصريح بهدف خلدون عبد المعطي في الدقيقة (75)، وعادله للحسين مالك اليسيري في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت الإضافي.

ورفع التعادل رصيد الحسين لـ 17 نقطة في المركز السادس خلف شباب الاردن بفارق الاهداف، فيما حافظ الصريح على المركز العاشر رافعاً رصيده لـ 9 نقاط بفارق الأهداف عن سحاب.

البقعة (صفر) الوحدات (صفر)

لم تكن بداية المباراة مثالية من الطرفين خصوصا من جابن الوحدات كونه بطالب بالفوز للتربع على الصدارة لتمر أكثر من ربع ساعة بدون أي تهديد حقيقي على المرميين خصوصا مع انشغال اللاعبين من الطرفين في محاولات السيطرة على منطقة العمليات.

مع مرور الوقت تحسن أداء لاعبوا البقعة اللذين استمدوا الثقة وبدأو بمحاولات تهديد مرمى عامر شفيع من خلال تحركات كل من محمد أبو حشيش ومحمد أبو عرقوب وعمار أبو عواد ووسام دعابس محمد العملة في محاولة لزج رأس الحربة الوحيد اوردنجوا بالكرات لكن طلعات البقعة انتهت على مشارف منطقة جزاء الوحدات وبعيدة عن الخطورة الحقيقة على مرمى شفيع.

التهديد الأول للأخضر جاء بعد مرور أكثر من نصف الحصة الأولى حينما سدد عامر ذب كرة قوية من داخل المنطقة تجاوزت جميع اللاعبين وتابعت طريقها إلى خارج الخشبات الثلاث.

بعد ذلك فرض الوحدات أفضليته الميدانية من خلال تحركات كل من احمد الياس ورجائي عايد واحمد ماهر وعامر ذيب ومذر أبو عمارة لكن التراجع الدفاعي للبقعة حيد رأس الحربة توريس وأبعد الخطورة عن مرمى رشيد عبد الله، لتكون اخطر الفرص تسدية احمد ماهر التي علت العارضة بقليل، وأنقذ رشيد عبد الله مرمى فريقه من هدف محقق حينما تصدى لرأسية طارق خطاب المتقنة، وأرسل توريس عرضية نموذجية زاحفة تصدى لها حارس البقعة ببسالة وأبعد الخطورة عن مرماه قبل أن سجل عامر ذيب هدفا للأخضر ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني تحسن الأداء قليلا خصوصا من جانب الوحدات الذي نوع لاعبوه بطلعاتهم الهجومية من خلال تحركات لاعبي الأطراف محمد الدميري وعمر قنديل فتوالت الطلعات الهجومية على مرمى رشيد عبد الله لتكون أخطر الفرص تسديدة منذر أبو عمارة التي حادت عن المرمى بقليل.

مع مرور الوقت تواصلت طلعات الوحدات الهجومية لكن بدون خطورة على مرمى البقعة الذي زج مدربه بورقة لؤي عدوس معاذ مصلح بدلا من محمد أبو عرقوب ويوسف أبو عواد في محاولة لتعزيز منطقة العمليات، لكن الأفضلية بقيت للأخضر خصوصا مع تراجع لاعبي البقعة نحو مناطقهم بغية تأمين المرمى ليسدد منذر أبو عمارة كرة قوية حادت عن المرمى بقليل وسدد احمد ماهر الكرة من داخل المنطقة لكنها علت الخشبات الثلاث رد عليه اوردنجوا بتسديدة مثالية أمسكها شفيع وعاود اوردنجوا وسدد كرة علت مرمى الوحدات بقليل.

بعد انتصاف الشوط الثاني زج مدرب الوحدات بليث البشتاوي وأحمد هشام بدلا من عامر ذيب وأحمد ماهر لتتواصل الهجمات الوحداتية المتتالية على مرمى رشيد عبد الله لكن بدون خطورة حقيقة على المرمى بينما كاد عمار أبو عواد أم يضع البقعة في المقدمة من خلال تسدية قوية جاءت من ضربة حرة مباشرة تصدى لها شفيع على مرتين.

في الدقائق الأخيرة الغى حكم المباراة هدفا لطارق خطاب بحجة أن الكرة خرجت من الملعب قبل وصولها إلى خطابـ، لكن الامور بقيت على جالها لينتهي اللقاء بتعادل سلبي بين الفريقين.



مثل الوحدات: عامر شفيع، محمد الضميري، باسم فتحي، طارق خطاب، عمر قنديل، احمد الياس، رجائي عايد

أحمد ماهر، عامر ذيب، منذر ابو عمارة، توريس

مثل البقعة: رشيد عبدالله، اسامة ابو غنام، حمدي المصري، محمد ابو حشيش، علي منصور، محمد ابو عرقوب، عمار ابو عواد، وسام دعابس، يوسف ابو عواد، محمد العملة، اوردنجوا.