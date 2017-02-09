التعادل يحسم قمة الفيصلي والجزيرة المشحونة

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تعادل فريقا الجزيرة والفيصلي في قمة المرحلة 12 من بطولة دوري المناصير للمحترفين 1-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة مساء الخميس.

السبيل – يعقوب الحوسانيتعادل فريقا الجزيرة والفيصلي في قمة المرحلة 12 من بطولة دوري المناصير للمحترفين 1-1 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة مساء الخميس.

وسجل للفيصلي أكرم زوي في الدقيقة 66 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء وسجل للجزيرة هدافه السوري ماردكيان من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة فلتان للأعصاب في أكثر من مناسبة اشهر على إثرها حكم اللقاء لبطاقة الحمراء في وجه مدرب الفيصلي برانكو الذي تعمد استفزاز دكة بدلاء الجزيرة بعد هدف فريقه وإداريين من الفريقين.

واشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه عامر أبو هضيب لاعب الجزيرة وانس جباراة لاعب الفيصلي.

وشهدت المنصة الرسمة ايضاء أحداث مؤسفة وسط محاولات من بعض الجماهير التهجم على المتاوجدين هناك، وشهد ناية اللقاء محاولات من قبل بعض الاعبين الاعتداء على حكم المباراة ليشهر الأخير البطاقة الحمراء بوجه إبراهيم الزواهرة مدافع الفيصلي.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 23 نقطة وتراجع للمركز الرابع ورفع الجزيرة رصيده النقطي إلى 26 نقطة وبقي في صدارة البطولة.

وصعد المنشية إلى المركز الثالث بعد فوزه على ذات راس 2-صفر في المباراة التي احتضنها إستاد الأمير فيصل بمدينة الكرك.

ورفع المنشية رصيده النقطي إلى 23 نقطة متقدما على الفيصلي الرابع فارق الأهداف بينما تجمد رصيد ذات راس عند 6 نقاط وبقي بالمركز قبل الأخير.

