الوحدات يخسر أمام الوحدة الإماراتي ويستقر في ‘’الاتحاد الاسيوي’’

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خسر فريق نادي الوحدات أمام مستضيفه صفر – 3 في المواجهة التي احتضنها ستاد ال نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

السبيل – يعقوب الحوسانيخسر فريق نادي الوحدات أمام مستضيفه صفر – 3 في المواجهة التي احتضنها ستاد ال نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الثلاثاء ضمن الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أهداف الوحدة الإماراتي كل من أحمد راشد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة وتيغالي هدفين في الدقيقة 22 و81.

وتأهل الوحدة إلى المجموعة الرابعة في البطولة الأسيوية الأهم والتي تضم كل من الريان القطري الهلال السعودي بيرونزي الإيراني.

بينما سيلعب الوحدات في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي وتحديدا في المجموعة الثالثة والتي تضم كل من المحرق (البحرين) وسحم (عمان) والنجمة (لبنان).

وغاب عن الوحدات في هذه المواجهة كل من عبد الله ذيب وحسن عبد الفاتح بداعي الإصابة.

وسيكون الوحدات مطالبا بتحقيق لقب الاتحاد الاسيوي كي يصالح جماهيره.

الوحدة (3) الوحدات (صفر)

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة حينما باغت الأخضر بهدف مبكر حينما تابع أحمد راشد كرة مردته من عامر شفيع داخل الشباك في الدقيقة 1 من عمر المباراة بعدما التحم حمدان الكمالي بالحارش شفيع وبقوة داخل منطقة شفيع لكن حكم اللقاء اعتبره التحام طبيعي، وكاد تيغالي أن يضيف هدف ثان لفريقه حينما واجه المرمى لكن شفيع خرج عن مرماه وأنقذ الموقف بتألق.

ليمتلك لاعبو الوحدة الملعب خصوصا بعدما ظهر الارتباك في أداء لاعبي الوحدات الامر الذي منحهم الأفضلية بوسط الميدان فهددوا مرمى شفيع بالعديد من الكرات والتي كأن أخطرها تسيده إسماعيل مطر والتي جائت على الطائر من خارج المنطقة لكنها حادت عن المرمى وسدد جوجاك كرة قوية مرت بجوار القائم وسدد محمد عبد الباسط كرة قوية لكن بعيدة عن المرمى.

تحرك الوحدات قليلا بعد ما استفاق لاعبوه من صدمة الهدف المبكر لتكون أخطر الفرص حينما أرسل بهاء فيصل كرة عرضية وصلت إلى منذر أبو عمارة ليهيئ الأخير الكرة لنفسة ويسددها بقوة على يمسار الحارس راشد علي لكن كرته حادت عن المرمى.

لكن لم تطول صحوة الأخضر حينما أرسل فالديفيا كرة عرضية من ضربة ركنية ليغمزها تيغالي برأسه معلنا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 23.

بعد ذلك تواصلت طلعات أصحاب الأرض الهجومية واللذين كادوا أن يعززوا تقدم فريقهم بهدف ثالث في أكثر من مناسبة لكن شفيع تألق وأنقذ مرماه من أهدف محققة، بينما تواصل تراجع الأخضر وبات لاعبوه فاقدون لمنطقة العليات التي سيطر عليها أصحاب الأرض.

في الدقائق الأخيرة نشط الوحدات في المقدمة وهدد لاعبوه مرمى الوحدة بالكرات فكان أخطر الفرص حينما أرسل بهاء فيصل كرة عرضية وصلت إلى أحمد ماهر الذي واجه مرمى وسد الكرة داخل الشباك لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل، وزج مدرب الوحدات بورقة توريس بدلا من فادي عوض ليستمر تقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين حتى نهاية الشوط الأول.

بدا الوحدات الشوط الثاني بأفضل من سابه من خلال تحركات احمد الياس ورجائي عايد ومنذر أبو عمارة وبهاء فيصل واحمد ماهر في محاوله لإيصال الكرة إلى رأس الحربة الوحيد توريس بالكرات فهدد الأخضر مرمى الوحدة الإمارات بالكرات كان أخطرها حينما سدد بهاء فيصل كرة قوية من ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى احمد رشيد، وتوغل احمد الياس نحو المنطقة لكن دفاعات الوحدة أبعدت الكرة في اللحظات الأخيرة.

مع مرور الوقت عاود لاعبوا الوحدة محاولات التقدم نحو مرمى شفيع فواجه فالديفيا المرمى لكن شفيع تألق وأبعد الكرة إلى ركنية في الوقت المناسب ليتبادل بعد ذلك الفريقان السيطرة على منطقة العمليات فواجه توريس المرمى لكن دفاع الوحدة لحق به وأبعد الكرة عن مرماه ومرر احمد الياس الكرة إلى منذر أبو عمارة لكن الأخير سدد في جسم الدفاع، وتوغل بهاء فيصل وأرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع إلى ركنية

تواصلت طلعات الأخضر نحو مرمى أحمد راشد لكن استعجال لاعبي الوحدات حال دون تشكيل الخطورة على المرمى خصوصا أن لاعبي الوحدات سقطوا في مصيدة التسلل عدة مرات.

وزج مدرب الوحدات بورقة عامر ذيب بدلا من أحمد ماهر في محاولة لتعزيز منطقة العمليات لتبقى أفضلية الوحدات الميدانية وسط محاولات متكررة لاختراق دفاعات أصحاب الأرض اللذين حاولوا المباغتة عن طريق الهجمات المرتدة والتي سكلت بدورها الخطورة على مرمى شفيع.

في الدقائق الأخيرة تواصلت محاولات الوحدات فسدد بهاء فيصل كرة قوية من خارج المنطقة امسكها الحارس احمد راشد، ومن ضربة حرة مباشرة أرسل مذر أبو عامرة كرة عرضية سددها توريس برأسه أبعدها الدفاع إلى ركنية.

وباغت جوجاك دفاعات الوحدات وسدد كرة قوية ارتدت من بطن العارضة قبل أن يتكفل شفيع بتسديدة أخرى لنفس اللاعب، ووصلت الكرة إلى تيغالي ليهي الكرة لنفسه ويسددها بقوة في حلق المرمى معلنا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81.

وعاود شفيع وانقذ مرماه من هدف محقق حينما تصدى لتسديدة جوجاك من أمام المرمى ليتواصل تقدم الفريق الإماراتي حتى نهاية الشوط الأول.

