الرمثا يتصدر لمواجهة الجزيرة.. والفيصلي يتأهل لمواجهة الوحدات

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حسم الرمثا صدارة المجموعة الأولى من بطولة كأس الأردن لكرة القدم بفوزه على الأهلي 2-1 مساء السبت في المباراة التي احتضنها ستاد الحسن بمدينة أربد.

السبيل - جواد سليمان ويعقوب الحوسانيحسم الرمثا صدارة المجموعة الأولى من بطولة كأس الأردن لكرة القدم بفوزه على الأهلي 2-1 مساء السبت في المباراة التي احتضنها ستاد الحسن بمدينة أربد.

وتقم الرمثا بهدفين سجلهما احمد سمير في الدقيقة (15) والصربي ماركو في الدقيقة (63)، فيما قلص يزن ثلجي النتيجة لصالح الاهلي في الدقيقة (89) من ركلة جزاء.

ورفع الرمثا رصيده النقطي إلى 13 نقطة منفردا بالصدارة ليواجه الجزيرة في نصف النهائي بينما يواجه الفيصلي الوحدات في مواجهة نهائي مبكر بعد فوز الأرزق على منشية بني حسن بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد انس جبارات في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 13 نقطة بالمركز الثاني متخلفا عن الرمثا بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المنشة عند 4 نقاط بالمركز الخامس.

وحقق سحاب فوزاً معنوياً على نظيره البقعة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي.

وسجل هدفي الفوز المحترف البرازيلي الجديد ادوارد في الدقيقة (22) والمحترف السوري معتز صالحاني في الدقيقة (51)، علماً بأن سحاب أكمل المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه مهند درسية لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة (63).

ورفع الفوز رصيد سحاب لـ (6)، فيما تجمد رصيد البقعة عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير في هذه المجموعة.

الرمثا (2) الاهلي (1)

رغم خروج المباراة من حسابات التأهل عن هذه المجموعة للمربع الذهبي إلا أن الدقائق الأولى أظهرت رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وخصوصاً الرمثا الذي اعتمد على انطلاقات احمد سمير وسعيد مرجان وإسناد من علي خويلة وموسى الزعبي عبر الاطراف والمهاجم البرازيلي اوليفييرا، ومع مرور الوقت ظهرت الخطورة على مرمى الأهلي فتقدم المدافع عمار ابو عليقه وسدد كرة مرت بجوار القائم، حاول الاهلي الرد سريعا وضبط أيقاع اللعب فتقدم ماركوس والخالدي لتهديد مرمى الزعبي، الأولى من داخل المنطقة ابعدهاعلى دفعتين والثانية سددها الخالدي من بعيد لكن الزعبي كان لها بالمرصاد، واستغل احمد سمير كرة ركنية خلف المدفعين ليسددها قوية على الطاير في شباك الحارس محمد خاطر معلناً أول أهداف اللقاء في الدقيقة (15)، بعد الهدف انخفضت حرارة اللقاء وانحصر اللعب في وسط الميدان وبلا أية خطورة تذكر باستثناء تسديدة البرازيلي اوليفييرا التي علت المرمى لينتهي الشوط الاول.

مطلع الشوط الثاني استعاد الرمثا زمام المبادرة وأهدر علي خويلة فرصة التعزيز بعد مرور 3 دقائق وسدد ابراهيم الخب كرة بجوار القائم، جاء رد الأهلي بتسديدة صهيب ذنيبات تكفل دفاع الرمثا في التصدي لها ولاقت فرصة محمود شوكت نفس المصير، ونجح الرمثا في تعزيز النتجية بالهدف الثاني عندما أرسل أحمد سمير كرة عرضية من موقف ثابت انبرى لها المدافع البوسني ماركو ودكها برأسية هزت الشباك عند الدقيقة (63)، ومع مرور الوقت انتفض الاهلي وباتت هجواته خطيرة على مرمى الزعبي بعدما أشرك المدرب ورقتي محمود مرضي والحاج مالك ليحصل الاهلي على ركلة جزاء بسبب لمس المدافع للكرة باليد داخل منطقة الجزاء انبرى لها يزن ثلجي وسددها بنجاح على يسار الحارس هدف تقليص الفارق في الدقيقة (80)، ضغط الأهلي بعد الهدف في محاولة لتحقيق التعادل وسنحت لركان الخالدي الفرصة لكن المدافع علي خويلة تدخل في الوقت لمناسب ليحافظ الرمثا على الفوز حتى صافرة النهاية.



الفيصلي (1) المنشية (صفر)

لم يكن الشوط الأول بالمستوى المطلوب رغم أفضلية الفيصلي اللذي حاول لاعبوه التقدم نحو مرمى المنشية لكن البطء في الانتقال من الدفاع للهجوم أفقد الطلعات الزرقاء خطورتها، ورغم تحركات كل من انس جبارات وخليل بني عطية ويوسف النبر ويوسف الرواشدة ورأس الحربة الوحيد أكرم زوي إلا أن الهجمات الزرقاء إفتقدت للمسة الأخيرة.

في الجانب الأخر تراجع لاعبو المنشية إلى مناطهم الدفاعية وحاولوا الاعتماد على الهجمات المرتدة ف محاولة للاعتماد على سرعة أشرف المساعيد ولمباغتت مرمى خلل بني عطية لكن دفاعات الفيصلي حالت دون تشكيل الخطورة على مرماعا ليظل التعادل صامدا حتى نهاية الشوط الأول خصوصا مع ندرة الفرص على المرميين مع غياب الإثارة عن اللقاء.

في الشوط الثاني تحسن أداء الفصيي قليلا فأهدر له أكرم زوي هدف محقق حينما وصلته كرة يوسف الرواشدة داخل المنطقة لكن سدد في العلالي من امام المرمى، ورد عليه وعد الشقران رأسة امسكها نور بني عطية بسهولة.

تواصلت طلعات الهجومية من قبل لاعبي الفيصلي خصوصا من المينة وعن طريق عدي زهران الذي أرسل أكثر من كرة نموذجية نحو المنطقة لكن لم تجد كراته المتابعة المطلوبة.

في الجانب الاخر تواصلت دفاعات المنشية تمركزها في مناطقها مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فكانت اخطر الفرص حينما سدد عمر عبيدات كرة قوية أبعدها نور بني عطية لحساب ركنية وسدد نهار شديفات الكرة من داخل المنطقة ابعدها بني عطية بتألق.

وتلقى المنشية ضربة موجعة بعد طرد مدافعه التونسي عادل الهمياني بعد تلقيه الإنذار الثاني ليكمل الفريق اخر عشرون دقيقة بعشرة لاعبين، من جانبه زج مدرب الفيصلي بيوسف جلبوش بدلا من يوسف النبر حيث بدا واضحا من التبديل إعطاء الفرصة للجيل الشاب رد عليه مدرب النشية باشراك متعب الخلاليلة بدلا من عمر عبيدات، لكن تواصل غياب الاثارة والتهديد على المرميين لفترات طوية ولينتهي ليستمر التعادل حتى الدقيقة الأخيرة حينما استغل انس جبارات الدربكة داخل منطقة الجزاء حمنا وصلته الكرة على طبق منذهب ليهيئها لنفسه ويسددها بالشباك معلنا هدف الفيصلي الأول والوحيد في المبارا التي انتهت به.